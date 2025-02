En tan solo 15 días, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica ha logrado imponer su ley y política migratoria a base de amenazas arancelarias.

El presidente Gustavo Petro, escudado en respetar los derechos humanos de los migrantes se negó a permitir el aterrizaje de un vuelo con deportados. El enfrentamiento acabó cuando el presidente norteamericano dijo que Colombia había aceptado todos sus términos.

Desde entonces, el estado colombiano envía sus aviones para recoger a todos los migrantes que EEUU decida deportarle. Ayer se informó que un grupo de indocumentados llegó esposado, algo que había calificado de inadmisible el presidente Petro.

En Panamá, la Ruta de la Seda, se rompió. El acuerdo de cooperación que tenían con China naufragó ante los amagos americanos de retirarles el Canal de Panamá.

Anoche, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele se sumó a la lista de conquistas. Por voluntad, ofreció recibir a los “criminales convictos”, para alojarlos en las polémicas instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

BREAKING: El Salvador agrees to take in criminals of any nationality including US convicts…. This will be their new home:



