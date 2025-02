Desde hace varios sexenios, el aumento de la inseguridad ha sido la nota diaria. Asaltos, cuerpos abandonados y balaceras, se han justificado como “hechos aislados” y en los casos mediáticos la condena y la advertencia de que no habrá impunidad, es el discurso reiterado.

La repetición de estas frases nos ha hecho normalizar que en un día cualquiera, como ayer martes, un grupo de ciudadanos golpearan a un presunto ladrón que intentó robarle el celular a una pasajera de la ruta 45.

O que en ese mismo día, un guardia de seguridad resultara herido de bala cuando intentó impedir el asalto a cuentahabientes de BBVA, en una plaza comercial de San Martín Texmelucan.

El horror se conoció minutos después, cuando desde Zacatlán se confirmó que un asalto en carretera, de esos que hemos denunciado hasta el cansancio, “acabó mal”. Los delincuentes abrieron fuego y una bala mató a un bebé y mandó a su madre al hospital.

Me entero con profunda consternación del asesinato de un pequeño de meses en un intento de asalto, en el que además su madre resultó herida. Es una noticia terrible, la más dura que he recibido en todos estos años de servicio público. No puedo siquiera imaginar el dolor que…