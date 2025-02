Hace 10 años, empecé —sin saberlo—, con la primera videocolumna política en redes a la que titulé Zona Zero.

En la actualidad se cuentan por cientos este tipo de emisiones; desde los periodistas de los llamados medios nacionales, hasta modestos reporteros, hacen una columna en video y la suben a través de sus redes sociales.

En estos 10 años se multiplicaron las opciones de comunicación digital, hay programas de radio digitales, programas de TV en vivo, reels, podcasts y un sinfín de opciones que se transmiten bajo los recursos técnicos a los que cada uno tiene acceso.

Algunos hacen su videocolumna en estudio profesional, otros en un estudio improvisado, algunos otros en la sala de su casa y hasta en un café, la cocina o el coche.

Da igual, lo importante es el contenido y comunicar lo que uno cree y siente.

Hace 10 años, con una pequeña Handycam y una lámpara de taller improvisada, Wilder López capturó y editó mi primer video comentario en plena persecución de Rafael Moreno Valle contra Intolerancia Diario.

A una década de distancia, de Zona Zero pasamos a Destrozando la Noticia, y una serie de producciones como Off The Record, El Almuerzo, Fuera Máscaras, Desde la Grada, Franjitis y otros más, dando origen a una única multiplataforma digital con apps de iOS y Android dando vida al primer canal digital de Puebla sin depender de las redes sociales a la que titulamos TVin.

Para lograr todo esto en apenas 10 años, contamos en el talento de todo un equipo de producción y de la confianza de los mejores periodistas y comunicadores de Puebla

Así es como esta aventura, nos lleva a celebrar 10 años de la primera columna política de México con un Zona Zero técnicamente transformado, pero que no cambia ni cambiará en su esencia y espíritu: opinar, denunciar y decir lo que me sale de la entraña.

Que sea esta la primera de las muchas décadas de Zona Zero que podamos celebrar.

Olivia Salomón vuelve a la escena

El pasado sábado, el gobernador Armenta anunció la llegada de Olivia Salomón a la dirección de la Lotería Nacional.

En los últimos meses, no faltaron los agoreros del desastre que concluían una fricción de la ex titular de economía en el estado, con la Presidenta Sheinbaum.

Para tener un claro contexto, la Lotería Nacional ha sido dirigida por políticos relevantes como Ramón Aguirre, Javier García Paniagua, Emilio Gamboa y María Esther Scherman por mencionar algunos.

Con su llegada a la casa de sorteos más grande de América Latina, Olivia Salomón vuelve al escenario político y al ser destapada por el propio gobernador, se confirma la estrecha relación entre ambos.