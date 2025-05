Jonathan, gris oposición

Fue hasta que Marcos Castro y Rafael Micalco alzaron la voz, por la ausencia de un dirigente en el Comité Municipal del PAN en la capital, cuando Jonathan Soriano, ‘apareció’ para decir en redes sociales que él cuenta con las atribuciones y funciones de dirigente en Puebla.

Sin embargo, quienes saben del tema aseguran que las oficinas del Comité están cerradas todos los días. Además, el abogado no ha salido a medios, no ha hecho declaraciones de temas como parquímetros, seguridad, ambulantes, en sí se han recluido y lejos de ser un líder de la oposición se ha convertido en una figura gris.

A eso sume los hechos violentos que cometió en las oficinas del Comité Estatal. (FSN)

Seguridad, sólo la necesaria

Al reconocer que “poner orden” en Puebla es un riesgo para la integridad de las autoridades, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que no ha reforzado su seguridad privada.

Además, aseguró no tener miedo, ya que no anda con “lujos ni con cosas extraordinarias”, por lo que no necesita 20 escoltas.

En ese sentido, dijo que hará uso solamente de la seguridad necesaria, ya que consideró que contar con muchos guaruras puede ser interpretado como una traición a los principios de la Cuarta Transformación. (CA)

Coronel da golpe de timón

El Coronel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda se gana la confianza de los municipales poco a poco con buenos modales y con un trato humano.

Los policías de la corporación muestran más empatía por el militar que por el protegido de Omar García Harfuch, Fernando Rosales Solís, quien siempre trató mal a los municipales y a quienes gritaba todos los días.

Ahora el coronel Pallares Miranda deberá corroborar con el transcurso del tiempo que la confianza que empiecen a mostrar sus muchachos estará bien cimentada para trabajar de forma conjunta por las y los poblanos (JAM)