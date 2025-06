Una de las peligrosas falacias que Andrés Manuel López Obrador le heredó a la 4T fue la falsa idea de que las palabras enunciadas se pueden cambiar sin mayor consecuencia e incluso ajustar el discurso, cuando lo dicho ya no nos conviene.

Sin importar si había un tuit, un audio o un video, AMLO ajustaba el discurso cada que le venía en gana y quienes osamos cuestionarlo fuimos encasillados en opositores, conservadores y neoliberales.

En varias ocasiones se trató abiertamente de contradicciones, en otras de ajustes a sus dichos. Lo hizo incluso en temas tan delicados como la confesión de un crimen, cuando nos reveló, desde su mañanera, que él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán en el llamado Culiacanazo.

La semilla de López Obrador germinó en muchos de los que hoy se dicen integrantes de la 4T, quienes apostaron a que podían repetir su fórmula sin tener consecuencias. Gerardo Fernández Noroña es uno de los discípulos que más se ha aferrado a este sistema.

Sin embargo, lo que los integrantes de la 4T no han entendido es que hoy, sea como sea, ocupan puestos diplomáticos, de gobierno o representativos de toda una nación.

La burla del Presidente de la Cámara de Senadores, lanzada desde las instalaciones legislativas, sobre la iniciativa del senador Eric Schmitt, para gravar las remesas con un impuesto del 15 por ciento, terminó en una ideota que podría costar más de 971 millones de dólares.

Sí, la ‘bromita’ de Noroña la vamos a pagar todos, los mexicanos que acá reciben las remesas y los connacionales que desde los Estados Unidos envían dólares para este lado del río.

En 2024 nuestro país recibió 64 mil 745 millones de dólares, de acuerdo con los datos presentados por el Banco de México. Si tomamos esa cifra como base, el 5 por ciento, que hoy se pretende imponer equivaldría a 3 mil 237 millones de dólares. Hasta antes de las palabras del presidente del Senado, el impuesto a pagar se había tasado en 3.5 por ciento, es decir, 2 mil 266 millones de dólares.

Así las cosas, la diferencia entre antes y después de las declaraciones de Fernández Noroña, representará un déficit para la economía mexicana de 971 millones de dólares.

Ya por la tarde-noche, el petista se tiró al suelo y al estilo lopezobradorista acusó un ‘campañón’ y agregó que es ‘falso, que haya vuelto a 5 por ciento’. Lo dijo pese al mensaje de X, en donde el propio Schmitt apostilló: “El presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas. En una conferencia de prensa ayer, se rió de la idea. ¿Adivina qué? El impuesto a las remesas acaba de subir un 5%”.

The president of the Mexican Senate is very upset about my bill to quadruple the proposed remittance tax.



At a press conference yesterday, he laughed at the idea.



Guess what? The remittance tax just got 5% higher. pic.twitter.com/Fw6P3xxEDz