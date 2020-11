El sábado 24 de octubre me encontraba en casa, cuando mi celular comenzó a sonar, eran mensajes de colegas y de políticos conocidos en Tlaxcala, dándome una lamentable y triste noticia: falleció el senador, Joel Molina Ramírez.

Se trató de un hecho que no terminaba de creer, apenas dos semanas atrás gente cercana a él me buscó para entrevistarlo con respecto al proceso electoral 2020-2021, él sin duda era un fuerte aspirante a la gubernatura de mi bello estado, un político destacado entre los morenistas.



A mi mente llegaron varios recuerdos, uno de ellos fue en 2017 cuando los morenistas en Tlaxcala andaban promoviendo el voto a favor del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo, entonces, laboraba en Radio Oro cuando acudí a entrevistar al profesor Joel, en el famoso Café Avenida. Ahí me habló de sus aspiraciones políticas, siempre con esa sencillez y tolerancia que lo caracterizaban.



Mientras lo entrevistaba, el ingeniero, Sergio González Hernández (con quien tengo una amistad de hace varios años), cargaba a mi bebé de apenas un año de edad. El senador Joel, jamás se desesperó y, por el contrario, dijo que entendía mi doble labor: la de periodista y de madre. Un hombre al que sin duda se le va a extrañar.



Como yo, muchos de mis paisanos se quedaron sorprendidos y lamentaron su fallecimiento, otros contaron anécdotas. Hermelo, oriundo de Teolocholco, recordó como 10 días antes de su muerte, el senador acudió a una reunión con militantes de Morena, a quienes ya les platicaba de sus firmes aspiraciones a la gubernatura de Tlaxcala.



Sin el profesor, muchos de sus seguidores se quedaron huérfanos y, entonces, han optado por dar su respaldo a la senadora Ana Lilia Rivera, ex diputada local e hija del ex diputado Marcial Rivera.



Los morenistas ven a Ana Lilia como un buen perfil para ocupar la candidatura al Gobierno de Tlaxcala, en cambio rechazan a Lorena Cuéllar Cisneros, por ser hija de políticos priistas.



Ana Lilia Rivera es la opción para muchos morenistas, de base y de tierra, para quienes antes de militar en Morena estuvieron en el PRD o fueron fieles seguidores de Andrés Manuel López Obrador. En cambio, Lorena Cuéllar, dicen, representa más de lo mismo.



La ex coordinadora de Bienestar en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien renunció el pasado 31 de octubre al cargo federal y ya se siente con un pie en la Casa de Gobierno, tendrá que trabajar muy duro si realmente quiere ser candidata, pues como ya lo dije, de entrada hay rechazo de la base, por estar rodeada de orticistas, panistas y priistas.



Junto a Lorena Cuéllar está Víctor Cánovas (quien se ha ofrecido a buscarle apoyo económico con empresarios), Sergio González (ex secretario de gobierno y ex dirigente estatal del PAN y su mano derecha), Elia Sánchez, ex coordinadora de Coracyt; así como Daniel Herrera, ex secretario de turismo. Todos ellos fueron parte del gobierno de Héctor Israel Ortiz Ortiz, a quienes los morenistas de cepa ven mal. Ya veremos cómo se desarrolla el proceso que ya comenzó.

Hoy sin duda es una fecha histórica para Intolerancia Diario, comienza una nueva etapa, ahora desde la Cuna de la Nación. Todos los días un gran equipo de profesionales de la comunicación estaremos informando del acontecer de Tlaxcala.



Sin duda también es una fecha importante para mi carrera profesional y de eso estoy agradecida con Enrique Núñez, mi jefe y a quien agradezco por estos años de trabajo, por su apoyo personal en momentos difíciles y por este espacio, desde el cual estaré contando historias. ¡Gracias queridos lectores!

