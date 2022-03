Hemos vivido una semana más en la Liga de Expansión y con ello, un nuevo episodio en el campamento de los Coyotes de Tlaxcala, quienes buscan hacer cosas importantes en el Torneo Clausura 2022.

Vaya días que se han vivido en el campamento de los Coyotes de Tlaxcala, ¡eh! Vámonos por partes porque sí que hubo de todo un poco.

Primero, tras los resultados poco favorables conseguidos en las últimas semanas en el Torneo Clausura 2022, la derrota ante Leones Negros de la U.de G. en casa, fue la gota que derramó el vaso, lo que a su vez significó el fin de la era de Toño Torres Servín como timonel coyote.

¡No hubo forma de cambiar el camino!

Tras la salida del ex timonel de los Pumas UNAM, comenzaron a surgir muchas preguntas en torno al futuro de Coyotes de Tlaxcala y lo que resta del certamen.

Por si no había suficientes incógnitas al interior del seno tlaxcalteca, versiones periodísticas señalaron un posible cambio de sede para el verano.

Ante ello, Coyotes de Tlaxcala sacó un comunicado en el que primero, revelaba la llegada de un combinado técnico comandado por Jonathan Estrada, y viejos conocidos del Club Puebla: Jorge Villalpando, Sergio "Cherokee" Pérez, además de Guillermo Rojas y Darío Hernández.

En ese sentido, también respondió a las versiones que señalan el posible fin de la franquicia al exponer que mantendrán el compromiso de fomentar el deporte en la entidad.

¡Vaya tormenta de información!

Después de esta sacudida dentro y fuera de la cancha, Coyotes de Tlaxcala tenía la encomienda de quitarse la mala racha goleadora y de resultados.

En este espacio habíamos platicado sobre el grave problema que ha tenido Coyotes de Tlaxcala a lo largo de este torneo en cuanto al tema ofensivo y eso se ve reflejado en los resultados.

Para acabar con todo eso, el partido en el Tlahuicole ante los Correcaminos de la UAT significó el parteaguas del torneo, pues por primera vez en el certamen, Coyotes de Tlaxcala sacó todo el poder ofensivo.

Dicen los cánones del futbol que tras un cambio en el banquillo, casi siempre se da un triunfo garantizado en el siguiente juego y para la causa tlaxcalteca, pudo hacerse realidad.

Cuatro zarpazos ante El Corre, fueron suficientes para demostrarle a su afición que el equipo está más vivo que nunca y que el deseo de llegar al repechaje y a la Liguilla se mantiene posible.

El conjunto licántropo terminó con una racha de seis juegos sin ganar de forma consecutiva, lo que significó un enorme alivio en el equipo.

Una cosa bastante peculiar, estimado lector, es que durante casi un año que estuvo Toño Torres Servín, casi no se veía interacción del equipo en redes sociales y desde el cambio de timonel, además de notarse una cercanía con el equipo, también se percibe un buen ambiente.

Es un tema que lo dejo a la opinión de cada uno, y sólo como eso, un tópico curioso.

¡Cambios van y vienen!

Sin mucho tiempo para la relajación, Coyotes de Tlaxcala viajó a Zacatecas para enfrentar a los Mineros, siendo esta una de las últimas posibilidades de sumar cuatro puntos en calidad de visitante.

El partido prometía muchas emociones, pues el conjunto tlaxcalteca viajaba con el ánimo por las nubes, quizás como no había estado en todo el campeonato.

La jauría inició el partido con dominio y amplitud de juego, las oportunidades en el área rival comenzaron a darse, sólo era cuestión de tiempo para que llegara el gol.

Coyotes de Tlaxcala se adelantó en el marcador al 17' y ya había sido un vendaval, pues incluso le empataron el juego minutos más tarde.

Aún así, se repuso y andaba dando un recital de futbol ofensivo y ya para el término de la primera mitad estaba 4-1, un resultado que mostraba que el equipo estaba para mucho más de lo que había reflejado en el Torneo Clausura 2022.

En el complemento iniciaba la parte más difícil, pues además de la ventaja, se habían quedado con uno menos y la presión del rival no se hizo esperar.

El escenario del temor se empezaba a hacer real, pues un gol al 62' y un penal al 89', Mineros se puso a un gol de hacer el épico empate.

En tiempo de compensación y con los santos del lado tlaxcalteca, un poste evitó el 4-4 que hubiera tenido sabores diferentes en ambas bancas, pero finalmente, la victoria se fue a Tlaxcala.

Gracias a este par de victorias, Coyotes de Tlaxcala cerrará el torneo con muchas chances de buscar el repechaje y soñar con su primera participación de Liguilla.

¡Es momento de aullar, Coyotes de Tlaxcala!

El Dato: En lo que va del Torneo Clausura 2022, Coyotes de Tlaxcala tiene 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Están ubicados en el lugar 11 de la tabla general de la Liga de Expansión.

TRI, a nada de Qatar, pero con dudas

El camino de México hacia la Copa del Mundo Qatar 2022 ha sido todo, menos placentero. Si bien, han conseguido los triunfos necesarios para mantenerse entre los tres primeros que otorgan boleto directo, también es verdad que el funcionamiento colectivo ha dejado mucho que desear.

A pesar de que en la zona de Concacaf se ha notado el crecimiento de algunas selecciones, México a veces ha justificado sus pobres actuaciones con resultados engañosos como los triunfos sufridos ante Jamaica o el polémico triunfo de penal ante Panamá.

Por un tema de historia, infraestructura y hasta de poderío económico el tricolor no tendría por qué estar sufriendo, pero la realidad ha sido distinta, pues Canadá y Estados Unidos no sólo le tomaron la medida al combinado azteca, también exhibieron su gris funcionamiento y no por nada ellos dos ya celebrarán su calificación a Qatar antes que los nuestros.

México sacó un empate ante EEUU y un aburridísimo triunfo ante Honduras, pero más allá de las victorias, celebraciones en redes y respaldo por parte de la prensa amiga, las dudas son las que persisten hacía unos meses.

Jugando de esta forma tan predecible, con una sequía ofensiva evidente y la compleja manera de tratar de ganar un juego a través de una individualidad: ¿A qué va México al Mundial?

¿A competir? ¿A trascender? ¿A hacer historia? ¿A cumplir con el 'ya merito'?

Preguntas como esas, medio país se las hace a Gerardo Tata Martino, pero será hasta noviembre-diciembre, que sabremos la respuesta de eso.

El próximo fin de semana, México estará entre los países que participen en el Sorteo del Mundial y aquí platicaremos sobre sus tres rivales en la justa mundialista.

Porque los récords y la historia están hechos para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!