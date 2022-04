¡Cómo pasa el tiempo!, ¿verdad? Ahora que se ha vivido una semana más en la Liga de Expansión y un nuevo episodio en el campamento de los Coyotes de Tlaxcala, ya sólo quedan dos jornadas de la fase regular del Torneo Clausura 2022.

Tras la sacudida inicial al interior de los Coyotes de Tlaxcala, con los cambios en el banquillo, uno pensaría que el efecto positivo sería efímero, afortunadamente para la afición ha sido todo lo contrario.

Como lo platicamos en este espacio la semana pasada, los dos triunfos conseguidos en la fecha doble ante Correcaminos UAT y Mineros de Zacatecas marcaron un parteaguas en el cuadro tlaxcalteca, pues se metió de lleno a la pelea por un boleto al repechaje.

Los pupilos de Jorge Villalpando, Jonathan Estrada, Sergio "Cherokee" Pérez, Guillermo Rojas y Darío Hernández, han mostrado algo que quizás se tenía antes, pero que no se notaba en los resultados: unidad, compañerismo y sinergia.

Lejos de vivir en un ambiente de incertidumbre ante los malos resultados, los cambios en Coyotes de Tlaxcala terminaron por sacudir la presión dentro y fuera de la cancha.

¡Qué efectivo ha sido el cambio de timón!

Acechando a Raya2... y a la tabla general

Tras las victorias señaladas, venía el juego ante Raya2 Expansión y el partido sería clave en cuanto lo que se vería del equipo de cara al cierre de torneo.

El partido, además de registrar una importante entrada en el Estadio Tlahuicole, tuvo ese toque especial del conjunto tlaxcalteca que era el futbol ordenado y propositivo.

La afición pedía que los jugadores se la partieran en cada balón y vaya que desde el terreno de juego han respondido a esos llamados.

La victoria por 2-0 ante la filial de los Rayados de Monterrey dejó varias cosas a rescatar además de una ilusión por parte de la fanaticada local.

Martín Bravo, un viejo lobo de mar del futbol mexicano, recuperó la confianza en un momento clave del torneo y su doblete fue fundamental para que Coyotes de Tlaxcala sumara tres puntos más a la bolsa.

Por si eso no fuera suficiente, el ambiente en el Tlahuicole fue espectacular, de ese que muchas veces se soñó pero que entre la pandemia y la falta de resultados, no se estaba dando.

¡Comienzan a levantar la cara los Coyotes!

Gracias a la victoria de la semana pasada, el cuadro tlaxcalteca tiene en sus manos la posibilidad de meterse de lleno en el repechaje.

En su visita a una de las zonas más bellas del país como lo es Cancún, Quintana Roo, la escuadra coyote buscará puntos fundamentales para quedarse entre los primeros doce del torneo.

Este miércoles, en punto de las 21:05 horas, Coyotes de Tlaxcala visitará a Cancún FC en la jornada 16 del Torneo Clausura 2022, partido clave en las aspiraciones de la visita para soñar con el repechaje.

¡Momento de ir a por todas!

El Dato: en lo que va del Torneo Clausura 2022, Coyotes de Tlaxcala tiene 20 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Están ubicados en el lugar 11 de la tabla general de la Liga de Expansión.

Sorteo poco amigable en Qatar 2022

El pasado 1 de abril, el mundo del futbol vivió uno de los momentos más esperados rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la realización del sorteo en Doha.

Ahí, la Selección Mexicana ya conoció su destino en los primeros tres juegos del Mundial de Qatar 2022, donde incluso, tras su realización, hubo cambio de horario y sede.

México fue colocado en el Grupo C en donde enfrentará ni más ni menos que a la Polonia de The Best 2021 Robert Lewandowski, a la Argentina del siempre mágico y extraordinario Lionel Messi, además de la animadora Arabia Saudita.

Por cómo quedó conformado el grupo, México no tuvo un grupo tan "suave" como algunos habrían deseado y por más que los mensajes iniciales por parte de los altos mandos sean de emoción, en el fondo del tricolor se sabe que hay mucho que trabajar, pues en un Mundial no se puede regalar nada.

México debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre; contra Argentina será el 26, mientras que con Arabia Saudita será el 30 del mismo mes.

En caso de que los comandados por Gerardo Tata Martino consigan avanzar a la segunda fase, es decir, los Octavos de Final, el rival saldrá del Grupo D conformado por Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador del repechaje intercontinental.

Estamos a ocho meses de disfrutar una nueva Copa del Mundo, la última con 32 selecciones y con el formato que actualmente se conoce, pues en 2026 habrá unos cambios importantes en la justa mundialista.

Comienzan a salir pronósticos y mucha futurología, pero la verdad es que será hasta finales de noviembre que tendremos la respuesta a muchas preguntas.

Porque los récords y la historia están hechos para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!