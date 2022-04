Vaya instrucción la que habría girado el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado a las 58 dependencias en Tlaxcala, para que –literalmente– se pongan las pilas y se conviertan en “bots” de redes sociales, claro, cuando la ocasión lo amerite.

A través de un oficio se habría pedido también que el personal de confianza activara cuentas de Twitter, Facebook e Instagram para que funcionarios de primer nivel den seguimiento a las “buenas noticias”.

Si alguien no tuviera alguna cuenta en redes, el documento dicta que deberán crearla y, una vez que la dependencia tenga todos los datos, se ofrecerá un curso para que “actuar” a favor de los intereses estatales.

Esto incluye ser “difusores” de las buenas acciones del gobierno, por lo pronto, habrá que estar pendientes de cómo evoluciona la estrategia.

De entrada, no cabe duda que el “miedo no anda en burro” y urge en las filas estatales convencer, al menos en redes sociales, que en Tlaxcala no pasa nada. (LS)

Falla brújula en apoyo de migrantes

Con la novedad que mientras las autoridades estales anunciaron a los cuatro vientos un “Consulado sobre Ruedas” y la “Casa Tlaxcala”, en Estados Unidos, aún queda la duda si en verdad estas acciones beneficiarán a los migrantes de la Unión Americana.

Y es que no se aclaró los mecanismos de cómo se apoyará a los paisanos necesitados, si habrá trámites gratuitos.

Al menos se conoce que la oficina es parte de un edificio que presta espacios formales a negocios a bajo costo, aunque no la cantidad precisa, pues se ubica cerca de Central Park, en Nueva York.

Las dudas “brincan” cuando las zonas de población tlaxcalteca están tradicionalmente situadas en Chicago, no en “La gran manzana”.

Llama la atención que mientras la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, prioriza eventos como esté, el apoyo a migrantes parece más un capricho de moda, que una verdadera estrategia.

Tal parece que los paisanos deberán trasladarse miles de kilómetros para recibir atención de “Casa Tlaxcala”, para tener en cuenta si las emergencias lo ameritan. (LS)

Puestos a modo en Bienestar Estatal

Mientras la crisis de inseguridad se mantiene al “rojo vivo”, nada bien fue recibido en los corrillos del Sistema Estatal DIF el nombramiento de María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar –hija de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros– como presidenta honoraria del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social.

Y es que grupos de trabajadores inconformes acusan que el puesto fue mandado a hacer para mantener en el radar público a la ahora funcionaria, aunque éste dependerá de la Secretaría de Bienestar Estatal.

A la inconformidad hay que sumar que ya la titular del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, también es hija de la mandataria, y los cuestionamientos cada vez son más intensos.

¿En serio es necesario incorporar a más familiares al ámbito público cuando la sociedad requiere saldar cuentas con la pobreza, por ejemplo?

¿No sería mejor cuidar los mensajes que se mandan a la sociedad y atacar de fondo la mala alimentación en sectores vulnerables?

Vaya manera de ponerse el pie. (LS)