Quien no sabe dónde esconderse es el presidente municipal de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras, quien de buenas a primeras mandó colocar anuncios donde reclamaba la posesión territorial en zona de Puebla capital.

Y es que luego de las reacciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, al flamante edil de San Pablo del Monte ya le temblarían las piernas.

Cómo no, si el mensaje de la mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros, fue tajante: desconocer sus actitudes y entrar al quite para tratar de suavizar el trato entre ambos estados, que no está por demás decir que es cordial.

Mientras el diálogo avanza, lo cierto es que Raúl Tomás Juárez Contreras actuó de manera imprudente y exhibiendo oportunismo político.

¿Habrá pensado que sus actos no tendrían consecuencias? Y luego dicen que en Tlaxcala la gobernabilidad está garantizada. (LS)

Yauhquemehcan, madriguera morenista

Mal y de malas los mensajes que pone en la mesa Morena y el grupo en el poder, luego que el ayuntamiento de Yauhquemehcan anunciara lo más discreto posible el arribo a la nómina de un viejo conocido, por sus escándalos.

Se trata de Edgar Bermúdez, extitular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, y ahora coordinador de Desarrollo Económico, pero el meollo radica en que el nuevo funcionario tiene en su haber señalamientos públicos por presunta agresión sexual.

Y es que Edgar Bermúdez, por esas mismas acusaciones, fue despedido del ITJ, bajo anuencia de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

Si ya el ambiente es tenso en el municipio, tal parece que la decisión de la alcaldesa, María Anita Chamorro, ya habría puesto en alerta a las trabajadoras del área, quienes, cuentan en el ayuntamiento, ya buscan dialogar con la presidenta municipal.

Vaya que la preocupación de Morena por las mujeres es legítima, claro, para azuzarlas y quitarles la tranquilidad, incluso, en sus mismos lugares de trabajo.

Una vergüenza. (LS)

Manga ancha en Chiautempan

Donde no para la “Ley del Monte” es en Chiautempan, donde trascendió uno de los motivos de peso para que policías municipales hicieran paro de labores en días pasados, cuando de paso denunciaron malos tratos y falta de equipo.

Resulta que nuevamente personas del primer círculo del alcalde, Gustavo Jiménez Romero, fueron señalados por mangonear al edil a “diestra y siniestra”, al grado de exigir la destitución de los mandos policiales, así, por sus “pistolas”.

La decisión fue denunciada por ellos elementos, pero al no ser escuchados por Gustavo Jiménez Romero se lanzaron a las calles, de “brazos caídos”.

En los corrillos del ayuntamiento se cuenta que la medida fue ordenada porque los mandos no se prestaron a extorsionar a la población con multas descaradas, para que la “lana” llegara a los protegidos del alcalde.

Es más, policías inconformes han señalado que el edil no solamente solaparía estos actos, sino habría dado manga ancha a sus protegidos.

Y pensar que apenas va un año de gobierno. (LS)