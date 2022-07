El campamento de los Coyotes de Tlaxcala vivió nuevas emociones en lo que fue el arranque de la jornada 2 del Torneo Apertura 2022 en el cual, no pudieron sacar un resultado positivo tras caer 2-0 ante Atlético Morelia.

Los dirigidos por Jorge Villalpando visitaron a los canarios y desde el primer minuto, se notó la diferencia de estilos entre el campeón de la Liga de Expansión y un plantel ligeramente reestructurado.

A diferencia del primer juego, Coyotes de Tlaxcala llegó a generar más oportunidades ofensivas, sin embargo, la definición no estuvo de su lado con ocasiones claras de gol que para su mala fortuna, se iban fuera del arco rival.

Atlético Morelia demostró su ofensiva y antes de la media hora ya ganaba 1-0 con uno que otro susto por parte de la jauría unida que pese a todos sus intentos, la pólvora se mantuvo mojada.

Para el complemento, Atlético Morelia dominó el partido y no hizo más grande su diferencia gracias al Kampa Ruiz que atajó al menos tres ocasiones claras de gol.

Coyotes terminó perdiendo el juego 2-0 y con una profunda tristeza que se notaba entre los jugadores y la banca; sin embargo, las palabras de Jorge Villalpando hacen mantener la ilusión en el grupo al señalar que el estilo se trabaja, se mantiene y se protagoniza.

¡Momento de analizar, Coyotes!

Tras sufrir la primera derrota de la campaña, los tlaxcaltecas no tuvieron tiempo para lamentos, pues saben que la Liga de Expansión va más rápido de lo que mucha fanaticada se imagina.

En menos de lo que canta un gallo, ya llegará la fecha 3 en donde Coyotes de Tlaxcala hace los honores al inaugurar la tercera fecha recibiendo a los Dorados de Sinaloa en el Estadio Tlahuicole, en punto de las 17:00 horas, buscando en casa sumar tres puntos que permitan trabajar con tranquilidad.

El partido que podrá verse por diversas pantallas y con toda la información como siempre, de Intolerancia Tlaxcala.

¡Tiempo de sacudirse la amargura!

Futbol mexicano, socavón de resultados

No hace falta mucha ciencia para señalar que en la última década, en el interior de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se han tomado decisiones que si bien han mejorado el aspecto económico, también han causado secuelas importantes en el desarrollo futbolístico en todas las ramas.

Estimado lector, en este espacio, hace menos de una semana hablábamos del bochornoso fracaso que tuvo la Selección Mexicana Sub-20 y su aventura en el Premundial de la categoría en Honduras donde no sólo no clasificó a la Copa del Mundo Indonesia 2023, sino además, esta generación no podría defender la medalla de bronce obtenida en Tokio 2020, pues se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos París 2024.

Por si no faltaban razones para tener incertidumbre acerca del duro momento que vive el futbol mexicano a nivel de selecciones, llegó el turno del tricolor femenil que también buscaba el boleto al Mundial Femenil 2023 y soñar con llegar a París 2024.

Cuando parecía que esta generación podía hacer algo importante en el Concacaf, realizado en Nuevo Léon, los resultados fueron desastrosos en todos los aspectos, pues no solo se fracasó en ambos objetivos, sino además, implicó dar varios pasos hacia atrás en el futbol femenil nacional.

Esta generación conformada con jugadoras de la Liga MX Femenil y dirigidas por Mónica Vergara, técnica que ha mostrado capacidad en categorías menores, un arduo trabajo con giras y un impecable premundial, se tenía la idea de que podían trascender, desafortunadamente la realidad fue otra.

Más allá de perder contra una competitiva Jamaica y ser goleadas ante Haití, se debe analizar a profundidad temas trascendentales como no marcar un gol en dos juegos, experimentar en momentos clave, no convocar jugadoras con amplia experiencia, por decir sólo algunas cosas.

Esta generación tendrá que esperar al menos cinco años para soñar con ir al Mundial y seis años para intentar asistir a Los Ángeles 2028, cosa que por ahora, luce más que complicado.

Para colmo de los males, nadie admite que fue un fracaso lo acontecido con la selección femenil, la falta de autocrítica severa por parte de la timonel mexicana y como plus, la mala fortuna de calendarización para mostrar la playera de México en Qatar 2022 que ya estaba más filtrada que agua de garrafón.

¡Así como van, ni dan ganas de ver el Mundial!

Fortalecer las tradiciones

Este fin de semana se dio a conocer que autoridades estatales trabajan en un proyecto para fortalecer y difundir la Fiesta Brava en Tlaxcala, pues se considera una actividad importante.

Dicho trabajo en conjunto con expertos en la materia buscan demostrar que la actividad es una pieza fundamental de la cultura e identidad de la entidad.

Con diversas mesas de trabajo se realizaron propuestas de cada sector involucrado en donde además, buscarán unificar una defensa importante pensando a futuro acerca de alguna propuesta para limitar o prohibir la actividad.

Diamante tlaxcalteca en halterofilia

Cerramos esta columna con una noticia alentadora para el deporte local, pues el juvenil Vicente Zahuantitla ha demostrado ser toda una revelación en este 2022 gracias a su enorme desempeño en el levantamiento de pesas.

Durante su participación en los Juegos Nacionales Conade 2022, el oriundo de San Pablo del Monte se colgó dos medallas de bronce para la entidad.

Para muchos, el juvenil podría colocarse en la parte alta de las revelaciones del deporte de Tlaxcala para el premio estatal 2022, el cual no estaría en discusión, porque vaya desempeño que ha mostrado; ojalá mantenga ese ritmo.

Por otro lado, el medallero en las Nacionales Conade 2022 ha dejado una sensación agridulce en el deporte local, pues hasta el momento suman 23 medallas: 6 de oro, 6 de plata y 11 de bronce.

PD. No bajen las medidas sanitarias ante el Covid, pues este aún no ha terminado; sólo hemos aprendido a torearlo.

Porque los records y la historia están hechos para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!