En menos de lo que canta un gallo ya pasaron tres jornadas en el Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión y con ello, ya vivimos el tercer episodio de los Coyotes de Tlaxcala.

En el arranque de la fecha 3, los dirigidos por Jorge Villalpando buscaban quitarse la mala sensación por la derrota frente al Atlético Morelia y ahora en casa, querían desquitarse con los Dorados de Sinaloa.

Pero ¡oh, sorpresa!, los pupilos de Rafael Chiquis García llegaron a Tlaxcala a no solo jugar bien, sino además, robarse los tres puntos con la estrategia del contragolpe.

Dos zarpazos de José Zúñiga, uno de los máximos goleadores en la historia de la franquicia, fueron suficientes para que los Dorados de Sinaloa tuvieran sus primeros puntos del actual campeonato.

A diferencia del primer juego, Coyotes de Tlaxcala tuvo más jugadas ofensivas, sin embargo, mantienen la pólvora mojada al sumar su segundo juego consecutivo sin poder marcar gol.

Dorados de Sinaloa no tuvo que llenar de pelotazos el área de los locales, pues con un planteamiento sencillo, pero efectivo fue más que suficiente para quitarse el mal sabor de su arranque en el Apertura 2022.

Coyotes de Tlaxcala vivió momentos de desesperación por no ver reflejada en el marcador todas sus oportunidades, además, entre los aficionados se notaba esa misma sensación al notar que el gol se negaba una y otra vez.

Tras el silbatazo final, se notó la tristeza entre jugadores y fanáticos que veían cómo se escapaban tres puntos que a la larga, serán necesarios en el repechaje.

Por cierto, en estos días, algunos aficionados han expresado su malestar por el elevado costo de la cerveza y los alimentos al interior del Tlahuicole, ojalá le echen un ojo al tema.

¡A seguir trabajando la puntería, Coyotes!

Ante adversidades, la unión hace la fuerza

Luego de las dos derrotas que ha sufrido el conjunto tlaxcalteca, uno pensaría que no habría respuesta favorable por parte de la fanaticada de los Coyotes de Tlaxcala, pero no, afortunadamente han mostrado su cariño al club.

Este fin de semana se llevó a cabo una firma de autógrafos en una tienda deportiva de Santa Ana Chiautempan en donde se notó la gran respuesta por parte de los fanáticos del equipo tlaxcalteca.

Aprovechando la oportunidad de conseguir la nueva playera del cuadro local (lindo diseño, por cierto), los fanáticos agradecieron la cercanía por parte del equipo, así como su apoyo para este campeonato.

¡Qué se mantenga la cercanía entre aficionados y Coyotes!

FMF: cortan hojas; sigue raíz del problema

Luego del doble fracaso en este verano por cortesía de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la categoría en Honduras y la Selección Femenil en el Premundial de Nuevo León, las críticas hacia los directivos de la Federación Mexicana de Futbol no se hicieron esperar.

Para intentar apagar el incendio que se tiene al interior de las oficinas, el presidente de la FMF, Yon de Luisa decidió cortar cabezas como Gerardo Torrado, como director deportivo, Ignacio Hierro y Luis Ernesto Pérez, como el DT del tricolor sub-20.

En el caso de Mónica Vergara, aseguran algunas fuentes, es cuestión de tiempo de que se haga oficial su salida, tras el papelón en Nuevo León donde no sólo se perdieron los tres juegos, sino además, el tricolor no marcó un solo gol.

Como lo hemos venido hablando en este espacio, en este espacio, la Liga MX ha hecho oídos sordos al caso, pero es tan responsable como los jugadores, los dueños, los de pantalón largo y los directivos de estos episodios que cada vez son más comunes.

Actualmente los ojos están puestos en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde el tricolor apuesta por imitar los resultados de las últimas siete ediciones que es llegar a los Octavos de Final; sin embargo, por funcionamiento colectivo, resultados y el notorio desinterés de Tata Martino por ver el futbol mexicano, las esperanzas de ver una buena participación se van desvaneciendo.

Soluciones a estos problemas hay varias, como las que todo mundo menciona: volver a las competencias de Conmebol, regresar el ascenso/descenso, obligar a los clubes a debutar jóvenes, tener topes en extranjeros y salariales.

Sin embargo, con las recientes declaraciones de algunos directivos en programas de televisión, incluso justificaban los torneos conjuntos con la MLS, demostrando su poco interés por el tema deportivo y su prioridad con el tema económico.

Los despidos de esta semana en la FMF son como el dicho tapar el ojo al macho, pues no hubo cambios estructurales serios, solo cortar la hoja de un árbol que está bastante podrido.

¡Nomás no entienden!

París 2024, una ilusión que se desmorona.

Ana Gabriela y la postura hacia París 2024

Estamos a poco más de dos años de que se realicen los próximos Juegos Olímpicos París 2024 y por lo dicho por la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habrá que tener una considerable austeridad en cuanto a las ilusiones en el medallero.

Ana Gabriela Guevara aseguró en días recientes que los recursos que entrega la dependencia federal a los atletas son estímulos, más no una manutención, esto, ante las quejas por parte de los deportistas mexicanos al no poder participar en diversas competencias o no poder seguir con sus entrenamientos por falta de apoyos económicos.

Resulta hasta penoso que una atleta, incluso medallista y que vivió en carne propia esta situación hace casi 20 años, sea parte de un sistema que deja a la deriva a los deportistas mexicanos.

Hablando de la titular de la Conade, esta semana visitó Huamantla, Tlaxcala para inaugurar la nueva pista de atletismo "Centro Vacacional La Malintzi", la cual tiene certificación internacional.

En compañía de varias autoridades locales, estatales y federales, Guevara destacó que esta pista ayudará a los atletas que aspiren a buscar una competencia nacional e internacional.

Flag Football conquista corazones

Ya para irnos con un mejor sabor de boca, qué historia por parte de las chicas de la Selección Mexicana de Flag Football, pues hace unos días ganaron la medalla de oro en los World Games de Brimiham en donde vencieron a Estados Unidos, nada más.

Desde este espacio, un enorme reconocimiento a todas las integrantes del tricolor como Sheilla Silva, Silvia Contreras, Mónica Rangel, Pamela Reyes, Rebeca Landa, Ana Rojano, Ingrid Ramírez y Andrea Delgadillo

Estas chicas nos hacen recordar a la Selección Mexicana de Softbol, que tuvo un final agridulce, pero hizo soñar al país durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Porque los records y la historia están hechos para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!