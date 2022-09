Esta semana se ha ido veloz, ¿verdad? Ya cada vez falta menos para tener el ambiente mundialista de Qatar 2022, próximo a celebrarse en el último tramo del año.

No obstante, antes de que pensemos en el tricolor y la ilusión del quinto partido, hay que enfocarnos en los Coyotes de Tlaxcala, que poco a poco han levantado el camino en este Torneo Apertura 2022.

A quemar las naves en casa

Como lo anunciamos la semana pasada en este espacio, los pupilos de Jorge Villalpando se jugaban gran parte de sus posibilidades de estar en la Fiesta Grande con el repechaje con dos partidos en casa.

La jauría unida se jugaba dos poderosas cartas con el juego ante Leones Negros, y posteriormente, el partido ante Atlante, ambos en el Tlahuicole.

El partido ante la U. de G. no fue nada fácil, los melenudos comandados por Poncho Sosa buscaban conquistar tierras tlaxcaltecas, sin embargo, se toparon con un equipo bien ordenado.

Coyotes de Tlaxcala ha mejorado en el balón detenido y en ese juego demostraron de qué son capaces, pues el primer gol llegó en una jugada a dos toques en el área rival.

El partido fue bastante entretenido, algo que no es tan común en la fase regular de la Liga de Expansión, pero qué igual se agradece.

La jauría apostó por la propuesta ofensiva que varias veces señaló Jorge Villalpando en ruedas de prensa y que tras los momentos tensos que se vivieron por varias jornadas, comienzan a dar resultados.

Coyotes de Tlaxcala hizo pesar su casa aumentando su ventaja en el complemento, quedando con una victoria por 2-0 y un panorama alentador, al sumar dos victorias consecutivas.

¡Una luz al final del túnel!

Atlante, un reto de hierro... con un doloroso final

El envión anímico serviría para el juego de anoche ante los Potros de Hierro del Atlante, equipo líder del Apertura 2022 y además, invicto en este campeonato.

El juego, disputado el domingo por la noche, dejó muchas emociones al tratarse de un partido bastante entretenido y que prometía ser peleado de principio a fin.

La diferencia entre planteles se notó desde el comienzo, pues Atlante no necesitó mucho tiempo para tomar la ventaja en el marcador.

Lo alarmante de este partido es que en menos de 40 minutos, la jauría unida ya perdía 3-0 por errores en la zona baja y un desafortunado autogol.

Las críticas son inevitables, no obstante, en la segunda mitad, Tlaxcala intentó evitar la goleada apostando por el orden defensivo y algún latigazo.

Desafortunadamente, las cosas no salieron como esperaba la afición, que hizo una buena entrada, pues el partido terminó 5-0... y la verdad es que se quedó corto el marcador.

Anoche, Coyotes de Tlaxcala sufrió la peor goleada de su historia en la Liga de Expansión y eso, habrá que medirlo en su siguiente encuentro, principalmente en el ánimo del equipo.

El Dato: Coyotes de Tlaxcala suma 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y seis derrotas; es lugar 14 en la Liga de Expansión.

¿Qué le queda a Coyotes de Tlaxcala?

Después de disputar el encuentro adelantado por la jornada 17, la jauría unida disputará seis encuentros en esta fase regular, de los cuales, cuatro serán como visitante y tres más en el Tlahuicole.

Los rivales que le restan a los tlaxcaltecas son: Tapatío, Mineros de Zacatecas, Tepatitlán, Alebrijes de Oaxaca, Pumas Tabasco y Venados de Yucatán.

Cinco de estos seis partidos se disputarán en septiembre, pues en el último tramo del mes patrio, la jauría unida tendrá fecha doble con los àrtidos ante los oaxaqueños y en casa ante los Pumas Tabasco, el segundo, el último encuentro en casa en la fase regular del Apertura 2022.

A partir de esta semana, Coyotes de Tlaxcala deberá mantenerse enfocado en sumar puntos a como dé lugar para mantenerse entre los 12 invitados de la zona de repechaje y a la posterior Fiesta Grande de la Liga de Expansión.

¡No pierdan el ritmo, Coyotes!

Tata Martino, ¿enemigo número 1 de México?

Después de casi tres meses ausente, el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Tata Martino, habló ante los medios y dijo algunas cosas que tienen un trasfondo bastante interesante.

Pero, vámonos por partes, porque de acá a Qatar, lo único seguro es que la relación entre afición y DT Nacional no será muy amigable ante los grises resultados en lo que va de su proceso.

El Tata Martino arrancó su conferencia lamentando la salida de Gerardo Torrado de la Selección Mexicana tras los papelones en la Sub-20 y Femenil mayor, en donde además, se perdieron los boletos para la disciplina de fútbol en París 2024.

Cómo parte de esta postura, en la que deja claro que ya existe un desgaste por el proceso, Tata Martino pasó a raspar al presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa.

Este hecho no se quedó así, pues por alguna extraña razón, en el juego del tricolor ante Paraguay, transmitido por el canal de Chapultepec sacó una encuesta en la que preguntaba quién era la mayor decepción y sí... casualmente el Tata Martino fue el ganador de dicho ejercicio ¿curioso, no?

En otra parte, recalcó que tras la salida de Gerardo Torrado, abiertamente afirmó que no hará caso a las indicaciones que haga Jaime Ordiales (nuevo director de Selecciones Nacional) de aquí al Mundial al afirmar que "ya está hecho el trabajo".

Y por si fuera poco, acusó a los medios de comunicación de generarle una campaña en su contra, al grado de decir que él es el enemigo número 1 de México.

En este punto me quiero detener porque es más que obvio el desgaste que ha tenido el argentino a lo largo del proceso en donde incluso se dice que ya renunció dos veces y le han negado su salida.

No debe sorprender que en México las dos sillas más calientes son la de Palacio Nacional y la del técnico tricolor, algo que no tendría sentido, pero basado en los antecedentes con Osorio, Aguirre, Lavolpe, Lapuente... se nota a leguas que mentira, no es.

Con estas palabras, el Tata Martino deja en claro que no seguirá siendo DT de México tras Qatar 2022, por la razón que usted me diga y hasta cierto punto es válido, sin embargo, el resultado final se verá hasta la eliminación del tricolor.

Y no, no se trata de criticar por criticar, porque bajo el mando del argentino México llegó a jugar mejor, el primer año y medio fue bastante bueno y enriquecedor.

La bronca vino entre la pandemia, la no aclaración del veto a Javier Hernández, la resistencia al recambio generacional, las cuatro derrotas consecutivas ante Estados Unidos y la gris clasificación a Qatar.

En fin, todavía hay cosas que contar de aquí a la Copa del Mundo y en este espacio, lo seguiremos haciendo.

Porque los records y la historia están hechos para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!

