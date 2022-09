Vaya semana que se vivió en el campamento de los Coyotes de Tlaxcala; desde su gran remontada ante Tepatitlán en una fuerte lluvia en casa, hasta la gris exhibición ante Alebrijes de Oaxaca en esta fecha doble.

La irregularidad ha sido una constante en el campamento coyote en el desarrollo del Torneo Apertura 2022 en la Liga de Expansión, pues les ha costado mucho mantener el ritmo positivo.

Con el fin de la última jornada doble del Apertura 2022, y el desarrollo de su juego adelantado, Coyotes de Tlaxcala sólo tiene dos juegos a la vista para buscar avanzar a la siguiente ronda.

Triunfo vital en casa

La jauría unida empezaba esta movida semana con el juego en casa ante el Tepatitlán, partido clave para empezar a soñar con la posibilidad de disputar el juego de repechaje.

A pesar de verse sorprendidos con el gol de vestidor del polémico Joao Maleck, los pupilos de Jorge Villalpando no bajaron los brazos y se fueron con todo al ataque para buscar el empate.

Tras conseguir el 1-1, la jauría unida aumentó su presión ofensiva para lograr la anhelada remontada, que se hizo posible en el segundo tiempo.

Gracias a ese dramático triunfo, Coyotes de Tlaxcala escalaba algunas posiciones en la tabla general a falta de unas jornadas del Apertura 2022.

Dolorosa derrota en el ITO

Tras conseguir una victoria fundamental la jauría unida viajó al hermoso sureste mexicano y visitó el Tecnológico de Oaxaca para enfrentar a los Alebrijes, como parte de la jornada doble en la Liga de Expansión.

El partido de los tlaxcaltecas fue de más a menos, pues en varios lapsos del juego se vieron superados por los oaxaqueños que también se han mantenido en una racha constante de irregularidad.

Más allá de las desatenciones defensivas y la falta de generación de juego, el 3-0 de visita -a título personal- fue un marcador injusto para la jauría unida.

La derrota de este fin de semana comienza a complicar las posibilidades de los canes salvajes de estar en la lista de invitados a la fase de reclasificación (califican del lugar 4 al 12 general).

¿Último partido en casa en 2022?

Los Coyotes de Tlaxcala jugarán su último partido como local en el Torneo Apertura 2022 este martes cuando reciban a los Pumas Tabasco, equipo que marca como colero general y que se asemeja mucho al cuadro de la Liga MX.

El partido de este 27 de septiembre podría ser el último oficial de la jauría unida en el año, pues después de este juego, visitarán a los Venados de Yucatán en la Jornada 16.

En caso de no avanzar al repechaje, la actividad en el Tlahuicole podría terminarse este año. Por otro lado, en caso de clasificar al repechaje entre el lugar 8 y 12, tendrá que jugar el partido único en calidad de visitante.

La posibilidad de ver otro partido de Coyotes en casa en lo que resta del año se reduce a lo que ocurra en las próximas dos semanas.

El Dato: Coyotes de Tlaxcala suma 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas; es lugar 14 en la Liga de Expansión.

¡No pierdan el ritmo, Coyotes!

Carnaval en el tricolor

Estamos a dos meses de que la Selección Mexicana inicie su aventura en la Copa del Mundo Qatar 2022 y el panorama es pesimista, palabra que los jugadores del combinado nacional han mencionado para aquellos que no sacan la matraca en cada partido.

La verdad es que hablar del partido amistoso contra Perú deja poco al análisis, pues México ganó por la mínima, desafortunadamente volvió a demostrar su pobre funcionamiento y de la pólvora mojada en sus delanteros, ya ni hablamos.

Algunas de las cosas a rescatar en estos días fueron las declaraciones y actitudes del director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Tata Martino.

Desde ausentarse de una práctica porque "no tenía caso asistir", hasta su raspón a los reporteros que cubren al tricolor por no hacerle preguntas enfocadas a su parado táctico, está claro que el timonel argentino comienza a sacar el do de pecho.

Sí de por sí ha caído del agrado de varios por el pobre funcionamiento del tricolor en los últimos dos años, con todo lo ocurrido en Estados Unidos, el Tata Martino ha terminado por fracturar la relación con la prensa que desde hace rato se venía desmoronando.

Al final del día, tanto a él, como a la Federación Mexicana de Futbol, únicamente les importará lo que ocurra en la cancha el 22, 26 y 30 de noviembre... la bronca es que hasta el momento, no hay tantas buenas sensaciones de que el combinado nacional haga algo importante en Qatar.

Por otro lado, hay cosas que no he terminado de comprender alrededor del combinado nacional como traer a cinco futbolistas que están lesionados, tenerlos en la concentración y devolverlos a sus equipos.

De no creerse, de verdad, en fin, sólo el Tata Martino sabrá por qué toma esas medidas.

Ah, y por si algo faltaba, resulta que la prensa deportiva tiene la culpa de los malos resultados de la Selección Mexicana. Está claro que andan copiando las malas costumbres de Palacio Nacional.

Para no caer en el terrible pesimismo que dicen los "pobres" seleccionados, México tendrá tres pruebas más antes de Qatar 2022, a ver si ahí se puede tener una mayor esperanza.

Porque los records y la historia están hechos para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!

