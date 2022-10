¿Cuál será la principal razón para que la Procuraduría de Justicia no termine de convertirse en Fiscalía General?, al menos esa es la pregunta que no deja de cimbrar a activistas y defensores de Derechos Humanos en Tlaxcala, cuando de procuración de la ley se habla.

Y es que muchas dudas quedan sobre la actualización de la PGJE, al ser uno de los pendientes en la administración de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

Hasta parece, cuentan los que saben, que todo es parte de una estrategia para dilatar al máximo la presencia de la titular, Ernestina Carro Roldán, en la dependencia.

Cada vez crecen los rumores sobre los verdaderos intereses que tendría la mandataria para no empujar la creación de una Fiscalía de Justicia.

Todo sería para tener ocupada a la procuradora, pues es una de las funcionarias más cercanas a la mandataria, y no estaría dispuesta a perder ese frente.

¿Hasta cuándo soportará el estado los caprichos orquestados desde el Palacio de Gobierno? (LS)

UATx y el grito por justicia

Vaya indignación la que causó el asesinato de un joven estudiante de la UATx en Huamantla, tanto así que no han faltado quienes busquen a toda costa sacar “raja política” y atraer los reflectores para sus intereses.

Mientras la comunidad universitaria llora el homicidio de uno de sus integrantes, también desde el orden político los grupos se van armando, en especial, quienes ven la oportunidad de darse el lugar de “valientes”.

Y es que no faltan universitarios que exigen que las movilizaciones sean organizadas sólo por la comunidad, y no por funcionarios de la UATx, en especial que la Rectoría no se cuelgue medallitas ajenas.

En tanto los reclamos aumentan y la exigencia de justicia y seguridad está presente en calles y las unidades académicas, lo cierto es que urge garantizar la tranquilidad de los universitarios.

Simplemente, el estado no aguanta otro crimen que les arrebate la tranquilidad. (LS)