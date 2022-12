Amigos de Contragolpe, un placer escribirles como cada semana para iniciar juntos siete días más de historias emocionantes y más, cuando ya tenemos a cuentagotas las emociones en la Copa del Mundo Qatar 2022, pues el próximo domingo 19 de diciembre llega a su fin el torneo más importante del fútbol profesional a nivel mundial.

Marruecos: ¿suerte? no, trabajo, sí

A lo largo de tres semanas, el balón nos ha regalado gratas y algunas decepciones, pero sin duda, el caso de Marruecos es para aplaudirse y no sólo porque han llegado a las semifinales de la Copa del Mundo, o porque en su camino vencieron a selecciones como Bélgica, España o Portugal con Cristiano Ronaldo.

Su historia es todavía más épica porque todavía en agosto, la Federación Marroquí optó por sacar al técnico que los llevó al Mundial y apostar por Walid Regragui, quien trajo de vuelta la "hijo pródigo" Hakim Ziyech y un proyecto de tan sólo unos meses.

Con una generación llena de futbolistas nacida en países como Francia, pero con el corazón en Marruecos, ha sido clave la unión y fraternidad para llegar tan lejos, tanto como nunca antes lo había hecho una selección de África, superando el dorado legado de Camerún en Italia 90 y Ghana en 2010.

Tal y como lo dicta su himno nacional, Marruecos tiene en la sangre a Dios, la Patria y el Rey en cada una de sus jugadas, pues lleva consiguo la ilusión de un pueblo que busca levantarse de las adversidades ante sus "vecinos" europeos.

Marruecos jugará siete partidos pase lo que pase, sin embargo, su historia es la clara muestra de que en el fútbol se pueden sacar resultados con mucho más que ganas y motivación, y esto sale a colación porque con menos años de trabajo han sacado mejores resultados que otros, como la Concacaf completa, específicamente los Ratones Verdes que solemos llamar Selección Mexicana.

Últimos días de sabor a Mundial

Se acaba el año y con ello, también la Copa del Mundo Qatar 2022, no sin antes dejarnos cuatro partidos que prometen muchas emociones con las semifinales Argentina vs. Croacia y Francia vs. Marruecos, duelos que contarán con sabor mexicano con la presencia del árbitro César Arturo Ramos.

El siguiente fin de semana hablaremos sobre lo que fueron estos dos partidos, el juego que históricamente "sabe a poco" que es el Tercer Lugar y todo lo que dejará la Gran Final del Mundial que podría darnos la revancha de Rusia 2018, aunque usted no lo crea.

Ojalá que el Mundial cierre con emociones y el nivel que se espera del máximo evento del futbol, pues fue una espera mucho más extensa de lo habitual con cuatro años y seis meses.

El Cártel de Gol y su exhibida en Palacio Nacional

En temas más cercanos, hace unos días, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol volvieron a aparecer en el ojo del huracán, pues en esta ocasión, un periodista decidió sacar a la luz temas "espinosos" del futbol mexicano nada más y nada menos que en Palacio Nacional.

El llamado "Cártel del Gol" exhibe a algunos dueños de clubes y exfuncionarios de la FMF, también trastoca a un grupo poco señalado pero tan responsable como el resto de fracasos como lo de Qatar 2022: los promotores, pues en el futbol mexicano hay quienes incluso son dueños de equipos a pesar que la FIFA lo prohíbe.

Si bien, temas como la multipropiedad, la corrupción, el desvío de recursos, el lavado de dinero, la venta y compra de jugadores a sobre precios y los vínculos poco claros entre los clubes y el órgano rector del futbol mexicano no son novedad para quienes hablamos de deportes en México, sí llama la atención que el tema sea tocado en el sitio más mediático que tiene el país al menos en el actual sexenio.

Sin meternos en temas políticos, lo único que sí queda claro tras este nuevo "destape" de cloaca en la Liga MX es que no será la primera, ni la última vez que en la llamada "Cuarta Transformación", con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el futbol mexicano esté en la mira, recordando los casos de la UIF en 2019, la Cofece en 2020 y ni qué decir de la violencia en Querétaro a principios de este año.

También, no está de más recordar que 2022 es el peor año del futbol mexicano en lo que va del siglo XXI en todas sus categorías por la cantidad de fracasos obtenidos en menos de doce meses.

Coyotas Premier, a semifinales de Liga Mayor Femenil

En temas un poco más locales, no le pierdan la vista al equipo de las Coyotas Tlaxcala Premier que tras conseguir un gran torneo regular al terminar como líderes e invictas en la Liga Mayor Femenil Ascenso, superaron la fase de los Cuartos de Final el pasado fin de semana al ganar la serie ante De la Loza.

Por lo anterior, la jauría unida, comandada por Omar Flores, disputará la fase de semifinales este domingo 18 de diciembre, por lo que desde este espacio se les desea la mejor de las suertes.

Comienza el armado de Coyotes de Tlaxcala para el Clausura 2023

Antes de cerrar este espacio, por fin, después de dos meses de descanso por fin tenemos nuevas en el campamento de los Coyotes de Tlaxcala, quienes ya comienzan con los trabajos de pretemporada para el Torneo Clausura 2023 en la Liga de Expansión.

A través de sus redes sociales, la jauría unida ha dado a conocer algunos de sus nuevos refuerzos para este torneo entre los que destacan: Yair Espinosa de Real de Arteaga en la Serie A (Tercera División), Iván Hernández, delantero del Club León y goleador en la Sub-20 y Aldo Serna, mediocampista del Atlético San Luis.

La mejor noticia de estos refuerzos es que hablamos de jóvenes mexicanos que buscarán brillar en la segunda categoría del fútbol mexicano a la que le urge el recambio generacional desde la Liga MX hasta en la Selección Mexicana.

Conforme avancen los días, habrá más noticias en torno a la jauría unida, recordando que en el Estadio Tlahuicole rodará el balón en este nuevo campeonato en enero de 2023.

