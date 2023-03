Amigos de Contragolpe, un gusto saludarlos con el mismo gusto de siempre en este espacio donde platicamos sobre el deporte en todos los niveles.

Esta semana vaya que hemos vivido cualquier cantidad de emociones, así que vámonos directo a los temas que tanto nos apasionan.

Sí, el Milagro Mexicano existe.

Vaya momento vive el deporte mexicano en 2023

La Novena Verde, Sergio "Checo" Pérez, Saúl "Canelo" Álvarez, tres campeones de UFC: Brandon Moreno, "Pantera" Rodríguez y Alexa Grasso y Citlalli Moscote, primera mexicana en clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024...

Qué inicio de año nos está dando el deporte mexicano y nos enseña que debemos ver más allá de nuestros queridísimos ratones verdes que por cierto, siguen generando dudas.

Y por cierto, acá una frase que a tantos años de distancia, sigue cobrando fuerza:

Ellos sí, ustedes los de verde no

Ustedes no impulsan al equipo

No ustedes y su soberbia

No ustedes y su infamia

No ustedes y sus petardos...

¡Selección Mexicana hace historia en el Clásico Mundial de Béisbol!

Comencemos con el tema más destacado de la semana, el hecho que unió a todo un país, el resultado más inesperado hasta por los propios creyentes, México llegó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Los dirigidos por Benjamín Gil tuvieron un arranque difícil en este torneo ante Colombia, pero con un gran equipo, México superó con autoridad a Estados Unidos, Gran Bretaña y Colombia.

El juego ante Puerto Rico se vivió con un guión digno de película de Hollywood, pues se pasó de la agonía a la euforia en nueve carreras que pusieron a prueba el poderío azteca.

Uno de esos juegos que vivirán mucho tiempo en la memoria de la afición, pues la remontada del 4-0 sonaba a un sueño guajiro que se convirtió en realidad.

Este triunfo unió a un país que vaya que necesita alegrías y qué mejor que mediante el deporte.

Benjamín Gil, a quien critiqué por el desempeño de la selección en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la "genialidad" de los Tomateros con la foto en la Villa Olímpica (episodio penoso por cierto), demostró que tomando las cosas en serio, se puede hacer cosas importantes, vaya qué lo ha logrado.

México tiene una cita con la historia este 20 de marzo en las semifinales ante Japón, el gran favorito.

Pase lo que pase, hemos visto historia con una generación que será recordada por mucho tiempo.

Coyotes de Tlaxcala: amargo empate en casa

Vaya que la pelota a veces es cruel e injusta, pues Coyotes de Tlaxcala hizo un partido aceptable en casa ante Venados de Yucatán.

El juego, dominado en gran medida por el cuadro de Jorge Villalpando hacia creer que la victoria en el Tlahuicole era posible, pues el 1-0 daba esperanzas de creerlo.

El conjunto local fue quien más quiso buscar el triunfo, mientras que Yucatán apostó a tener una chance y la consiguió de la forma menos pensada.

Un autogol en tiempo de compensación fue la forma más cruel en la que Coyotes de Tlaxcala vio esfumadas sus chances de escalar en la tabla.

Dicen por ahí que de las malas experiencias se aprende y el campamento coyote lo tendrá claro en estos días.

Luego del amargo empate, la jauría unida trabaja para la semana más importante de lo que resta del Torneo Clausura 2023.

Semana Clave en Liga Expansión

No, no es un invento de su servidor, o algo sacado de la chistera, esta semana el circuito de plata del fútbol mexicano tendrá semana doble.

Mientras que la fecha FIFA provocará un "parón a nivel de clubes", acá en la liga de ascenso sin ascenso se jugará a máxima velocidad.

Los 18 clubes de la Liga de Expansión jugarán dos veces está semana por lo que no faltará fútbol para el aficionado que no quiera "chutarse" el espectáculo del México-Surinan o México-Jamaica.

En el caso de Coyotes de Tlaxcala, el próximo jueves visitará el Estadio Azulgrana para enfrentar a los Potros de Hierro del Atlante, juego nada, nada fácil.

Mientras que el próximo domingo, en horario estelar (9pm) recibirá a los Alacranes de Durango en el Tlahuicole.

Dos partidos y seis puntos que pueden marcar el rumbo del equipo tlaxcalteca en el cierre del torneo regular.

Papelón de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa

En un tema nada grato, pero reflejo de la ineptitud de algunas federaciones, está el caso de La Federación Mexicana de Tenis de Mesa.

¿Qué hizo? Simple, se les olvidó registrar a los jugadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como lo lee, se les olvidó algo tan básico y de pura burocracia.

A eso se le suma la protesta afuera de la Conade por presuntas irregularidades de Miguel Cervantes, presidente del organismo.

Un tema tan básico puede poner en riesgo su posibilidad de ir a Juegos Olímpicos París 2024, por su inverosímil ineptitud.

Esta no es la primera vez en este 2023 que una Federación Mexicana hace un ridículo de esta clase, pues a inicios de año, la de Tenis no llegó a un acuerdo con los jugadores por lo que estos optaron por no jugar.

Imagínense que tan mal están la mayoría de las federaciones en México que la FMF se nota a nivel de élite... ¡imagínense nada más!

Don Sergio "Checo" Pérez conquista Arabia Saudita

Ya para cerrar este espacio con algo más amable, nuestro embajador de defensa, Sergio "Checo" Pérez fue a Arabia Saudita a conquistar los tres días de competencia y quedarse con el Gran Premio.

Créanme que es mucho más fácil decirlo y escribirlo que hacerlo, pero el tapatío lo logró y de qué forma.

Lo de este domingo en Medio Oriente es quizá del nivel máximo que puede mostrar el de Red Bull Racing, porque vaya carrera que ofreció.

Sergio Pérez, con todo y lo complejo que es tener a tu lado al bicampeón mundial y no muy amigo, Max Verstappen, ha demostrado que su estadía en F1 no es casualidad.

Checo Pérez llega a cinco grandes premios ganados en su trayectoria y aumenta más la leyenda viviente que ya es dentro del automovilismo mexicano.

Queda mucha temporada en F1, pero sin duda está puede ser la temporada más especial de Checo Pérez, ojalá así sea.

Porque los récords se hicieron para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!

Platiquemos en Twitter @cano25awesome