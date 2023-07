Amigos de Contragolpe, un placer saludarlos una semana más donde platicaremos sobre todo lo relacionado al mundo del deporte (y sí hoy haremos referencia rosa sobre el fenómeno del cine).

Arranca la máxima fiesta del fútbol femenil: el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023

Después de una larga espera, Oceanía se puso ante los ojos del planeta para albergar una edición de la Copa Mundial de Futbol Femenil 2023, donde 32 naciones participarán dejando todo en el máximo evento del balompié entre féminas.

Este Mundial ha contado con algunos hechos interesantes como el primer triunfo oficial de Nueva Zelanda en cualquier categoría en un campeonato de esta índole; la primera persona no binaria en una Copa del Mundo, así como la segunda jugadora (Martha) en jugar seis ediciones del máximo evento.

Tenemos tres semanas por delante que prometen muchísimas emociones con 64 juegos que nos dejaran en claro que el fútbol femenil tiene mucho nivel y una calidad que ya quisiéramos tener el balompié nacional.

Por cierto (aunque eso incomode), no está de más recordar que México no sólo no clasificó al Mundial y tampoco a JJ.OO. París 2024, sino que hizo un papelón sin precedentes en Monterrey.

Maravillosa iniciativa de la Liga MX Femenil

Hablando del fútbol mexicano femenil, dentro de algunas cosas que siguen cuestionando como el abismal nivel entre algunos clubes o los goles que se suelen marcar, también es necesario y fundamental reconocer su espacio en las causas sociales.

Desde su creación en 2016, la Liga MX Femenil se ha convertido en una voz mediática para hacer campañas de concientización que van desde la equidad de género, la lucha contra la violencia hacia las mujeres hasta la adopción de mascotas.

En el desarrollo de la jornada 2 del Torneo Apertura 2023, los clubes de la Liga MX Femenil salieron a la cancha acompañadas de "suaves lomitos" para reiterar la importancia de adoptar a las mascotas y no comprarlas.

Este tipo de campañas son clave, pues de acuerdo con cifras del Inegi, en verano, en México se abandonan más de 200 mil perros y además, el país es tercero a nivel global en maltrato animal.

Para erradicar estas terribles cifras, el proyecto "Salva Vidas" busca que la sociedad mexicana ofrezca una segunda oportunidad a los caninos de la calle para recibir el trato digno que merecen.

Amargo debut para Coyotes de Tlaxcala en el Apertura 2023

Difícil arranque tuvo el cuadro de la jauría unida en la Liga de Expansión luego de caer 3-1 ante los Venados de Yucatán en el inicio del Torneo Apertura 2023.

Los pupilos de Jorge Villalpando buscaron sacar unidades en el sur de México, pero se vieron superados en algunos lapsos del juego.

Los tlaxcaltecas tienen aspectos que mejorar, principalmente en la zona defensiva, pues la baja de Diego Cruz no será fácil de reponer.

El conjunto licántropo no tiene tiempo para lamentarse, pues a media semana sostendrán su partido amistoso internacional ante Real Oviedo de la Liga Santander (Segunda División de España).

En la Copa Gobernadora, los licántropos aprovecharán el juego amistoso para afinar detalles ante un rival que se foguea en suelo mexicano, por lo que el partido pinta interesante.

Después de dicho encuentro, el Tlahuicole prenderá sus luces para recibir al todo poderoso Atlante en el desarrollo de la jornada 2.

Hay mucho por delante en este torneo y cada punto será fundamental.

Cátedra de resiliencia, presentada por "Checo" Pérez

En este espacio se está haciendo una linda costumbre hablar sobre el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, y la verdad es que no es para menos, pues en cada carrera siempre enseña que tiene para competir en la máxima categoría del automovilismo.

Si bien está Temporada está agarrando una inercia bastante extraña que es arrancar mal y terminar remontando, esa estrategia no es del todo sana en cuanto a la clasificación, pues se han ido muchos puntos y más cuando el líder es el actual campeón, Max Verstappen.

Checo Pérez volvió a dar cátedra de cómo superar un ambiente hostil dentro y fuera de la pista, no obstante, la medida de iniciar debajo del Top 10 no siempre garantizará tener un podio.

Hoy se puede debatir mucho sobre el piloto tapatío, pero sería bueno detenerse un instante y disfrutar el presente porque hace 10 años, la afición mexicana veía muy lejana ver a un connacional en la parrilla de la F1 y de ganar un podio, ni hablamos.

Ojalá que el piloto del RB19 ya pueda tener regularidad, porque talento, auto y equipo tiene para buscar ganar un Gran Premio en lo que resta de la Temporada.

Porque los récords se hicieron para romperse, nos leemos en la próxima

P.D. ¡Sé lo que quieras ser!

Síganme en Twitter @Cano25Awesome