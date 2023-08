Amigos de Contragolpe, que gusto leerlos una semana más en este emocionante espacio deportivo.

Como en cada oportunidad, platicaremos sobre los diversos temas del momento en el deporte, así que, vámonos con todo.

Fiesta en el Tlahuicole con sabor español

Hace unos días, Coyotes de Tlaxcala tuvo un momento especial al ser anfitrión en el último tramo de la pretemporada del Real Oviedo en suelo mexicano.

Previo al partido de "Copa Gobernadora", la directiva licántropa ofreció un tour a los ibéricos por diversos sitios para destacar lo importante en Tlaxcala y reforzando la amistad entre ambos clubes.

Ya hablando del juego, el partido amistoso tuvo su dosis de exigencia, pues los pupilos de Jorge Villalpando buscaron sacarle todo el provecho posible ante un rival que también afina detalles, previo al arranque de su torneo.

El marcador fue lo de menos, el 1-0 pudo ser mucho mayor para los ibéricos, quienes en el segundo tiempo se pusieron serios y metieron el acelerador con algunos de sus refuerzos.

El juego, además de ser un ambientazo, también dejó buenas sensaciones para ambos clubes; ojalá esté tipo de encuentros entre clubes mexicanos y españoles se hagan más seguido, es fructífero por dónde se vea.

Torneo Apertura 2023: amargo debut en casa

Unos días después del juego amistoso, Coyotes de Tlaxcala recibió a los Potros de Hierro del Atlante para la jornada 2 del nuevo torneo en Liga de Expansión.

No era sorpresa para nadie que los potros tenían mayores posibilidades de sacar el triunfo y no porque la jauría unida no pudiera, sino porque los capitalinos traen una inercia marcada desde hace bastante tiempo.

Coyotes de Tlaxcala buscaron competir en casa ante uno de los protagonistas del circuito de plata, no obstante, los visitantes se hicieron presentes en el marcador.

La jauría unida hizo lo que pudo con lo que tiene pero está claro que hay puntos por pulir y eso lo saben en el banquillo tlaxcalteca.

También es bueno destacar que el primer gol del torneo fue del capitán Gerardo Kampa Ruiz vía penal y la afición soñó con que el juego terminara 1-1.

No obstante, poco antes de finalizar el juego, en un contragolpe, Atlante logró marcar el 2-1 y con ello, salir del Tlahuicole con tres puntos.

El arranque de los licántropos está lejos de ser el mejor, pero no es la primera vez que Jorge Villalpando trabaja en estas circunstancias y por ello, la tranquilidad de que la situación puede mejorar.

Coyotes de Tlaxcala necesita sumar en su próximo juego a cómo de lugar, pues descansará en la jornada 4 y lo ideal es que se sacudan este mal arranque de torneo.

Checo Pérez vuelve a enracharse

En los ya tradicionales domingos de magia de Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez volvió a ser noticia y fue por sus buenos resultados.

El Gran Premio de Bélgica ilusionó de principio a fin para los Toros Salvajes, pues se vislumbra otro gran fin de semana con sus dos pilotos en lo alto de la clasificación, es más, ni se inmutaron con la sanción de Verstappen.

Cómo se veía venir, el de Países Bajos condujo como sólo el sabe hacerlo y antes de llegar a la mitad de la competencia, ya dominaba el circuito, mientras el mexicano siguió en la parte alta de la clasificación.

Checo Pérez controló su carrera y mantuvo la confianza ante cualquier situación y afortunadamente para él, su escudería y la afición mexicana, sumó su séptimo podio de la temporada.

Ojalá se valore mucho más lo que consigue en cada carrera y se cuestione menos sobre si es un "segundón" porque no es necesario envolverse en la bandera para reconocer la trayectoria del tapatío en la máxima categoría del automovilismo.

Porque los récords se hicieron para romperse.

¡Nos leemos en la próxima!

Síganme en Twitter @cano25awesome