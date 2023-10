Amigos de Contragolpe, qué gusto saludarlos y platicar con ustedes una semana más en este su espacio deportivo por excelencia. En estos días hemos tenido de todo un poco así que sin perder más tiempo, vámonos con todo.

Antes de comenzar, quiero extender la felicitación a todos los habitantes de Tlaxcala por celebrar el aniversario número 498 de su fundación, enhorabuena y que sigan escribiendo una magnífica historia.

Tlaxcala, ante los ojos del mundo con el Mundial de Voleibol de Playa 2023

No hay plazo que no se cumpla ni meta que no se logre y por fin llegó el momento más esperado del año en Tlaxcala con este evento de talla internacional, pues no sólo se tratará de ver a los mejores voleibolistas playeros de todo el mundo, sino además, Tlaxcala será testigo de ver a jugadores celebrar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras haber dejado una grata sensación en 2022 con el clasificatorio de voleibol de playa, Tlaxcala se ganó el derecho de albergar el Mundial lo cual es un tremendo reto y como tal, las autoridades han hecho un tremendo esfuerzo en diversas aristas por tener todo listo este 5 de octubre.

En los últimos doce meses hemos visto la gira del trofeo por todos los municipios de la entidad, la presentación del trofeo, su himno y diversos detalles que solo hacen pensar en que Tlaxcala tendrá una gran fiesta.

En las próximas dos semanas, diversos puntos de la entidad albergarán juegos de voleibol de playa donde se promete mucha emoción en ambas ramas al tratarse del evento más esperado por los atletas de esta disciplina.

Llegó el momento de gozar este magno evento y de paso, apoyar a la selección mexicana de ambas categorías que sueña con estar en París 2024 y que mejor que tener el respaldo en casa.

Futbol mexicano, tan extraño y cómico, como difícil de creer

En los últimos días, en el balompié nacional hemos visto una cantidad de hechos tan increíbles como de pena ajena y lejos de aquello que se presume con cifras rimbombantes.

Si se pudieran detallar todas y cada una de las joyas que nos han regalado, la verdad es que faltaría espacio para describirlas, pero qué mejor que dar una lista.

Pésima organización de calendario entre conciertos y canchas maltratadas

Abuso de la regla por alineación indebida

Apagón en Querétaro

Lesión de árbitro en Mazatlán

Polémica arbitral

Amenaza a una árbitra

Y lo peor es que todo eso ha ocurrido en dos semanas. Mantengo mi opinión sobre la crisis que vive el futbol mexicano mucho más allá de los resultados a nivel Selección Mexicana, pues desde arriba traen unas broncas que mamita querida.

"Canelo" Álvarez, amado y odiado

Entre el show del gran campeón mexicano Julio César Chávez que se aventó con sus opiniones sinceras en el combate previo y la magnífica interpretación del Himno Nacional por parte de Danna Paola, llegaba la última pelea de Saúl Canelo Álvarez en 2023.

En el análisis general, la verdad es que hay poco que exponer, el pugilista mexicano sigue demostrando que es el mejor en los supermedianos y sin tantas complicaciones derrotó a Jerome Charlo de forma unánime.

La bronca, como es costumbre es la cantidad de opiniones divididas que genera el boxeador tapatío, pues algunos insisten que tiene rivales a modo, peleas sin emoción y que está "inflado", mientras que sus fans defienden su extensa trayectoria, sus 60 victorias como profesional y sus logros pocas veces vistas en el pugilismo azteca.

Personalmente creo que Saúl Álvarez ha construido su propio legado, como todos, tiene sus pros y contras, porque al final del día nadie estará contento, pero mientras él gane en el ring y fuera de él, las opiniones le valen tres hectáreas de tubérculo poblano.

¡Nos leemos en la próxima!