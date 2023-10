Termina el Mundial de Voleibol de Playa 2023

Se acabó la magia, se acabó la arena y las emociones en Tlaxcala. Terminó el Mundial de Voleibol de Playa 2023 dejando varias estampas dignas de reconocer, la mejor de todas, el tremendo recibimiento de los trlaxcaltecas a los más de 200 atletas que se hicieron presentes por más de una semana.

Tlaxcala estuvo ante los ojos del mundo recibiendo un evento de talla internacional y de paso, un evento que marcó la pauta para los Juegos Olímpicos París 2024, pues los ganadores de cada rama accedieron a la justa veraniega de forma directa.

Tlaxcala volvió a cumplir en cuanto a la organización de un evento de esta clase y ojalá vengan más porque su gente se lo merece.

Coyotes de Tlaxcala, a la espera de culminar el AP 2023

Luego de hablar maravillas, también es necesario irse al otro extremo del deporte en la entidad. La temporada de Coyotes de Tlaxcala, mamita querida, una de esas que desean borrarse de los historiales.

Dos triunfos y diez derrotas en doce juegos, seis puntos de 36 disponibles, peor temporada de su historia, último lugar general de Liga de Expansión, qué forma de arrastrar el prestigio caray.

Se ha dicho hasta el cansancio que todo lo acontecido en gran medida fue por las propias circunstancias, pero también quedó claro que la planificación no fue la adecuada y que no se tomaron las medidas en el momento adecuado. Es cierto, hablar en tono pasado y desde una computadora suena mucho más fácil que hacerlo, no hay necesidad de recriminárselo a su servidor, pero hay cosas que no se pueden ocultar.

Con semejante situación, hoy la jauría unida vive un momento bastante difícil y la verdad da tristeza porque sólo fue cuestión de unos meses de un cambio brutal: de soñar por una semifinal, a ser último de la tabla.

Al día de hoy y con dos juegos por delante el técnico interino Javier Contreras va tratar de sacar lo mejor de los jugadores, principalmente en lo anímico y a su vez, aprovechar una oportunidad especial, pues no es tan fácil que se le den oportunidades a los técnicos mexicanos ni en la Expansión.

A estas alturas, Coyotes de Tlaxcala puede, tiene y debe por su afición, cerrar el torneo con dignidad porque a pesar de todo, todavía tiene chances matemáticas de no quedarse en el fondo de la tabla general.

Y ustedes preguntarán ¿cuando juega Coyotes? y yo le diré ¡Hasta el 29 de octubre! Sí, parece broma de mal gusto, pero la calendarización de la Liga de Expansión es todavía más compleja que su sistema de competencia.

La jauría unida ya quedó eliminada de pelear por el título, lo que no se entiende es su cierre de torneo, porque primero son dos semanas sin actividad y luego van a jugar dos juegos en menos de cuatro días: el 29 contra Leones Negros y luego el 1 de Noviembre en casa, ante Correcaminos, una cosa que de verdad, no se entiende.

Rompiendo la burbuja de los futbolistas

No es sorpresa para nadie que los futbolistas viven en un mundo aparte, pero qué pasa cuando en su camino caen en las tentaciones. La respuesta es simple, suceden casos como en Chivas o cualquier equipo de la Liga MX.

Pero ojo, no son los únicos, eh, en el Viejo Continente también se cuecen habas y qué mejor ejemplo que Sandro Tonali y su problema de ludopatía.

Mientras ellos viven en sus burbujas, existen otros como CR7 y Messi que rompen récords pese a su veteranía y otros que se atreven a hablar de temas incómodos como Mohamed Salah del Liverpool por el tema de Medio Oriente. De esos necesitamos muchos más en el mundo.

Clases de superación, por Donovan Carrillo

¿Recuerdan el caso de Donovan Carrillo? El joven patinador mexicano sobre hielo que hizo vibrar al país en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

Bueno, pues hace unos días volvió a demostrar el poder mexicano, pues con todo en contra subió al podio del Torneo Internacional de Escocia con unos patines mayores a los suyos.

Gracias Donovan, por demostrarnos una vez más que el mexicano quiere y puede contra viento y marea.

Porque los récords se hicieron para romperse

Nos leemos en la próxima

Síganme en X (Twitter) @Cano25Awesome