Mexicano histórico: "Checo" Pérez y su "Mexican Way"

Hablar del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez suele ser motivo de debate entre los fanáticos (y los no tanto) del automovilismo, sin embargo, es necesario detenernos por un instante e intentar calcular lo que ha conseguido en su trayectoria y principalmente en este 2023.

Hace unos años, incluso antes de la pandemia Covid, habría sido muy descabellado pensar que un mexicano sería noticia en la Fórmula 1 y ni qué decir sobre verlo en un podio, un auténtico sueño guajiro.

"Checo" Pérez ha vivido altas y bajas, pero con todo lo que ha enfrentado dentro y fuera de la pista, precisamente este año con Red Bull Racing, su histórico subcampeonato mundial de pilotos lo coloca en un peldaño inimaginable para el deporte nacional.

Conforme ha logrado conseguir buenas carreras, podios y algunos triunfos en la máxima categoría de la F1, la gente se ha acercado a un deporte que en México se calificaba de "elitista" en otros tiempos y se ha apasionado con él y por él.

El tapatío ha quedado en la historia por ser junto al tricampeón del mundo Max Verstappen, la primera dupla en ganar el primer y segundo lugar en el campeonato de pilotos, algo que no ocurrió en otras épocas doradas del deporte automotor, vamos algo que ni los legendarios Ayrton Senna y Alain Proust pudieron conseguir en su tiempo.

En este espacio no me cansaré de decirlo, Sergio Pérez es mucho más que el tipo de los memes de cada domingo, del "viejo sabroso" del internet o del "tipo con suerte", es el vivo ejemplo de que el esfuerzo, la valentía ante la adversidad, el talento trabajado y la capacidad de superar las adversidades, pueden superar cualquier barrera imaginable, ese es el famosísimo "Mexican Way" del que ha mencionado y que nuestra sociedad debe imitar.

Al día de hoy, muchos disfrutan los triunfos de "Checo" y otros los minimizan, lo que es una realidad es que con los años, se valorará aún más todo lo que ha conseguido porque México no es una potencia en F1 precisamente.

Gracias por tantas alegrías, gracias por creer que luchar por nuestros sueños nos da alas.

Senado provoca "quilombo" en Liga MX Femenil

Vaya revuelo ha provocado el Senado, eh. A decir verdad, este espacio -meramente deportivo- no tendría por qué hablar de uno de los entes gubernamentales de nuestro país, pero la verdad es que es inevitable porque ha dado razones para ello.

Hace unos días, el pasado 15 de noviembre para ser precisos, Comisiones del Senado aprobaron el dictamen que tiene como fin modificar la Ley General del Trabajo para las personas practicantes del deporte profesional en México.

Con esta iniciativa, el Senado busca que los hombres y las mujeres de las diversas disciplinas en México cuenten con las prestaciones de ley y -en la medida de lo posible- erradicar las brechas salariales.

En un comienzo, la Liga MX Femenil, de la mano de su presidenta, Mariana Gutiérrez, había solicitado analizar la iniciativa antes de una posible aprobación, pues su origen como tal, podría perjudicar el proyecto en el mediano y largo plazo, además de posibles castigos de FIFA que llegarían al extremo de perder la sede mundialista del 2026 y 2027.

Mientras se trataba de buscar una explicación clara sobre los riesgos de esta propuesta "populachera" en su origen -por falta de tacto y contexto- no faltaron los genios que deseaban ver erradicada la Liga MX Femenil, en fin, de qué los hay, los hay.

Finalmente, la Liga MX Femenil, junto a otras Federaciones, lograron obtener un parlamento abierto en el Senado el cual será el próximo 21 de noviembre.

Tal como lo mencionó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), hay una deuda histórica con las mujeres en el deporte y en la vida, pero sólo con diálogo y trabajo en conjunto se llegarán a las soluciones deseadas.

Por el bien del deporte mexicano, ojalá se avance en favor de ellas y no en su contra, porque para eso, ya tienen bastante qué enfrentar.

Proteccionismo al Tricolor, un arma de doble filo

Y hablando de la Selección Mexicana, vaya papelón que fue a dar en Tegucigalpa. Perder contra Honduras no estaba en el presupuesto de Jaime Lozano, ni de la FMF, ni de nadie, pero el resultado es lo de menos, porque ese 2-0 se quedó muy, pero muy corto.

Acá lo grave fue que no hubo respuesta ni de la banca, ni en la cancha. En algunos lapsos del partido se recordaron aquellos complicados tiempos de Sven Göran Eriksson en la Selección de aquel fatídico 2008, así de mal se vieron.

Entre todo este panorama negativo, el Tricolor aún tiene chances en Nations League, pues el próximo martes se juega todo en el Estadio Azteca por el boleto a la Copa América 2024.

En caso de no ganar 3-0 en el Coloso de Santa Úrsula, el fin de año que vivirán en las oficinas del Edomex, la verdad no me lo quiero ni imaginar porque ufff, otra vez crecerá la ya existente presión por los malos resultados (la Copa Oro sólo maquilló cosas).

Mientras se sueña con una "remontada", hay un tema todavía más escabroso y eso es sobre un proyecto que ya plantean en la FMF sobre su consejo editorial, la Liga MX y sus clubes.

De acuerdo con un reportaje de Proceso, la FMF estaría aplicando su propio "Quién es quién" para exhibir a periodistas deportivos que lancen "mentiras" o información que dañe a todo lo que implique el futbol mexicano, pues buscan proteger (aún más) a los jugadores, cuerpo técnico y directivos de todas esas críticas que hacen los "mal intencionados".

En un país donde ejercer el periodismo ya es una actividad de riesgo y que se estigmatiza todas las mañanas en Palacio Nacional, lo último que se necesita es que en el deporte popular por excelencia también ponga de su ronco pecho.

A esta historia le queda mucho por contar, pero lo que es un hecho es que la libertad de expresión llegó para quedarse y si se tiene que luchar por ella, así será.

Porque los récord se hicieron para romperse

