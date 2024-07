Amigos de Contragolpe, qué gusto saludarlos en una semana más llena de emociones por el verano extremadamente deportivo que tenemos.

Es inevitable hablar del tema que siempre genera debate en nuestro país, la Selección Mexicana porque guste o no es motivo de mesas de análisis, memes y discusiones en redes sociales.

Como ya se había advertido no hace una semana, ni un mes, desde hace tiempo, la apuesta que se tenía en la FMF sobre un proyecto emergente daba pocas garantías de trascender.

A ver, un técnico bonachón y lejos de los "militares" de Cocca y Martino, pero sin la experiencia suficiente a nivel de selecciones absolutas. A eso le sumamos una generación que de la noche a la mañana le hicieron recibió generacional a la fuerza y sin criterio. Y si esa combinación le sumamos un pésimo momento colectivo que se viene arrastrando hace tiempo, bueno una receta digna del desastre.

Si bien muchos veíamos cerca la posibilidad de ver otro papelón en Copa América se sabía que también era posible aspirar a un cuarto juego, pero afortunadamente el fútbol dio la razón porque no hubo merecimientos para ello.

México le cuesta un triunfo marcar goles por una pobre idea ofensiva, cosa que ni Jimmy y ni sus predecesores pudieron cambiar. Un gol en tres partidos, así no se puede ya no les digo calificar, competir.

El fracaso no fue un gol que no se marcó contra Ecuador, no fueron las fallas ante Jamaica o el penal de Orbelín ante Venezuela, el problema es muchísimo más profundo y crítico.

Tampoco fueron los miles de connacionales que pagaron grandes cantidades para tener un espectáculo disfrazado de falsa identidad, a ellos hasta da tristeza ver cómo los engañan con un producto cada vez más defectuoso.

Tras el papelón del torneo continental lo último que se hubiera pedido era un poco de sentido común pero no, ya ni eso se tiene.

Cuando la comunicación del Tricolor justificó semejante fracaso con un "empoderamiento", la furia colectiva no se hizo esperar porque de verdad, hay que tener muy poca materia gris para utilizar una palabra que debe respetarse en los colectivos que luchan por ello en algo tan ambiguo como un equipo de fútbol que lleva años cargando fracasos.

Otro tema que cuesta entender es que den dos semanas para analizar un fracaso que cualquiera notó pero les gusta ganar tiempo para calmar las aguas, normal.

Ahora, para cerrar con broche de oro el manual del desastre, las declaraciones de Ivar Sisniega son dignas para el recuerdo y no precisamente por ser pulcros, sino por ser totalmente imprudentes.

Y todavía preguntan porque regresaron los Ratones Verdes, razones hay de sobra, pero mientras la caja siga sonando con muchísimos dólares, que se enoje el que quiera, porque los de pantalón largo no van a ver por el fútbol mexicano.

Porque los récords están para romperse

¡Nos leemos en la próxima!

Aviso parroquial

Como parte de la estrategia para estar cerca de ustedes, ya le entré al Tiktok para que estemos platicando.

X: Cano25Awesome

Tiktok: TheAwesomeCano