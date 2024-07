MY TIME IS NOW

Amigos de Contragolpe, qué gusto saludarlos una semana más en este su espacio deportivo lleno de euforia y alegría.

Luego de un verano lleno de fútbol llegó el momento darnos un merecido respiro y aunque este espacio pensaba hacerlo con otros temas deportivos, justo llegó uno que tarde o temprano habría de aparecer.

John Cena, luchador de la WWE y por muchos años, imagen de la marca de lucha libre fuera del cuadrilátero ha dado a conocer la noticia que no queríamos escuchar pero que es inevitable saber, confirmó su pronto retiro.

Hablar de John Cena es mencionar a un atleta que marcó época en toda una generación que siguió a la WWE por diversas facetas teniendo un boom en México entre 2007 y 2010.

El hombre que inmortalizó el "ajuste de actitud" y el "STFU" tuvo un inicio bastante peculiar con una imagen de rapero que fue ganando terreno y con la transformación que todos conocimos le ganó tanta popularidad como críticos por su protagonismo.

John Cena es mucho más que un simple gladiador, su carisma lo hizo entrar a otros terrenos donde no todas las estrellas de WWE han podido sobresalir como Hollywood y el mundo del entretenimiento.

Es difícil para las nuevas generaciones ver lo que significó el elemento que le rindió múltiples homenajes a la Marina de USA porque incluso fue la voz que en su momento confirmó en un PVV la muerte del líder terrorista, Osama Bin Laden, de ese grado de impacto mediático hablamos.

El adiós de John Cena no es inmediato, pero saber que el tiempo seguirá su curso es inevitable acercarse al rincón de la nostalgia, es irle poniendo el punto final a una generación que se ha ido por completo: Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Edge, The Rock, Ric Flair, por mencionar algunos.

Wrestlemania 41 será el último evento en el que veremos en activo a John Cena, no podía ser de otro modo, los grandes de WWE han elegido el máximo evento para despedirse como ellos saben y está no será la excepción.

Quien no imitó alguna vez sus gestos durante sus luchas, su famoso ajuste de actitud y ni que decir de la palma extendida en la cara aplicando el "no me puedes ver".

Nos queda poco tiempo para disfrutar un poco más de John Cena pero siempre existe la oportunidad de volver a recordar el tremendo legado que ha dejado en el entretenimiento deportivo.

Cerramos este espacio recordando que el tiempo es ahora y siempre hay oportunidad para decir Never Give Up!

MY TIME IS NOW

Porque los récords se hicieron para romperse

