Amigos de Contragolpe, qué gusto saludarlos una semana más en este su espacio deportivo semanal donde platicamos sobre los temas del momento.

Llegaron los aires de cambio en nuestro país y no podía ser de otro modo: una mujer toma las riendas de México por los siguientes seis años y, con ello, muchos retos por delante.

Acá, como hablamos de deportes, nos vamos a enfocar en ello, siendo algunos temas interesantes los que enfrentará Claudia Sheinbaum a partir de esta semana.

Sin decir agua va, ya dio el primer aviso con la reforma para la equidad salarial, en la que reiteró que las mujeres deportistas en nuestro país podrán ganar lo mismo que sus pares masculinos.

Si bien es una gran aportación, llevarlo a la realidad implica muchos retos y en casos como el fútbol, tocar fibras muy sensibles, pues recordemos todo el quilombo que fue la reforma del año pasado en el Senado.

Otro tema, y de los pendientes, es el manejo de la CONADE, que si bien no es su responsabilidad, tendrá que revisar el liderazgo de Rommel Pacheco, quien buscará ser el hombre que le ponga fin a un montón de conflictos heredados por pasadas administraciones con las federaciones en México.

Uno que poco a poco irá cobrando fuerza es el caso del Estadio Azteca para el Mundial 2026 y el tema de seguridad, cosas que conforme se acerque la Copa del Mundo, el Gobierno federal tendrá que ponerse a punto para dar una imagen distinta a lo que ha mostrado el fútbol mexicano en el terreno de juego.

Los retos no son fáciles, pero como ella mismo dijo, no llega sola y no se dudará de la capacidad de su gabinete para superar estos y otros más.

Porque los récords se hicieron para romperse

¡Nos leemos en la próxima!