Luego del triunfo del periodista Martín Rodríguez y su planilla para conformar la nueva Unión de Periodistas del Estado, medios confían que su labor mostrará una diferencia tras los señalamientos y acusaciones de falta de transparencia que mostró su antecesor, así como tras enfrentar un proceso en el que señalaban diversas inconsistencias en otras planillas. Se dice que incluso querían llevar al intendente a votar, pese a ello, su planilla fue la triunfadora.

Por lo pronto, ha mostrado su respaldo a aquellos medios que resultaron ser víctimas de supuestas agresiones durante la marcha del 8M. Ya se escucha también la posibilidad de una capacitación a los medios para poder reaccionar ante este tipo de protestas, pues se dice que algunos integrantes y colegas periodistas que asistieron a las marchas realmente no cuentan con las habilitades e información correctas y, por el contrario, olvidan que se trata de cubrir una protesta y no de evidenciar. Esto luego de que algunos se niegan a dejar de transmitir situaciones en las que reiteradamente se les pide que no lo hagan.

Por el contrario, la mayoría de la marcha transcurrió en tranquilidad cuando se respetan las recomendaciones.

Si bien ya lo hemos dicho en este medio, la libertad de expresión deja de ser libertad si afectas a otros. Algunos, al querer ejercer su trabajo, realizan señalamientos que, lejos de lograr su objetivo, molestan y olvidan que se encuentran en medio de una PROTESTA. No faltó un medio de comunicación que, de plano, se puso al ‘tú por tú’ con los colectivos, feministas e incluso con los familiares de víctimas de feminicidio, pues señaló que no veía 'ninguna muerta aquí’, lo que obviamente marca no solo una falta de respeto a los protestantes, sino que también muestra la indolencia ante la situación que día a día padecen las mujeres, encendiendo las antorchas de las feministas.

Todos están en su derecho de expresión, pero es importante recordar el lugar en el que nos encontramos. Así, esperamos la capacitación y, al mismo tiempo, aprovechamos para solicitar imparcialidad a la UPET, recordándole la pluralidad de todas las voces y no anteponer intereses, luego de notar una ligera preferencia hacia la senadora de la cual sabemos busca llegar al gobierno en 2027.