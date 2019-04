Policía Municipal cumplirá 20 años en línea descendente; SSPTM sigue sin frenar ola de inseguridad

Actualmente son un poco más de mil efectivos en la SSPTM.

La ahora devaluada Policía Municipal este domingo cumplirá 20 años de existencia con resultados desfavorables, como corroboró el ingreso de Puebla de Zaragoza al top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México, derivado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el miércoles 16 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así, la corporación originada y bautizada por Adolfo Karam Beltrán en 1999 ha retrocedido dramáticamente hasta en el número de efectivos unidades para cuidar a los poblanos y poblanas.

El cuerpo de la SSPTM hace un par de décadas comenzó a dar sus primeros pasos con dos mil 400 policías para otorgar el servicio de seguridad a vecinos de 800 colonias de la ciudad de Puebla y a 200 zonas no regularizadas que en esos momentos tenía el principal municipio del estado que como asegura su creador tenían el derecho inalienable de recibir la seguridad pública a pesar de no estar regularizadas.

Ahora son un poco más de mil efectivos, además han tenido una curva descendiente por los malos manejos administrativos y de planeación de los secretarios que han estado al frente en perjuicio de la ciudadanía.

La curva de inseguridad de Puebla se aceleró cuando arribó a la gubernatura Rafael Moreno Valle Rosas, para asestar un gran golpe político a su correligionario Eduardo Rivera Pérez durante su trienio de gobierno, ordenó retirar y quitar todos los policías comisionados que tenía la SSPTM de la administración estatal, así el otrora ex ejecutivo del estado acabó de un plumazo con la seguridad del municipio, sin que hasta la fecha se vuelva a recuperar lo que se había ganado antes de ese acto, ahora la secretaria en turno María de Lourdes Rosales Martínez no puede ni poner en marcha acciones contundentes para parar la gigantesca ola de inseguridad que cubre a la Angelópolis.

La incapacidad es el factor común de la policía para hacer sentir a los poblanos seguros de caminar por lo menos en la acera de donde viven.

El extitular de la corporación municipal en 1999 dividió a la ciudad en cinco sectores para hacer frente a la delincuencia. Además generó la Ley y el reglamento de la Policía Municipal de Puebla y hasta el uniforme de los efectivos del principal municipio de la Angelópolis.

La insolvencia es el factor común de la Secretaría de Seguridad porque no hay acciones preventivas, no hay un estudio delictivo de la ciudad, no hay un estudio de lo que está ocurriendo en cada colonia y en cada zona conflictiva, no existe una presencia policial real y, sobre todo, carece de trabajos de inteligencia.

Además no existe estructura que lleve a un desarrollo de trabajo policial para que arroje un resultado en favor de los ciudadanos y para reducir los índices delictivos, no saben ni siquiera en donde se cometen realmente y en qué zonas ocurren los más graves.

Las corporaciones que no conocen nada sobre esos temas o hacen caso omiso de esas tácticas, no tienen la capacidad de dirigir una policía municipal, además deben de contar con estudios delictivos semanales que deje tener un panorama amplio que den la posibilidad de prevenir, de esa forma dan la impresión de no tener capacidad operativa y reactiva ni nada.

La última entrega

Puebla de Zaragoza integró en diciembre de 2018 al top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el miércoles 16 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 93.4 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraron que vivir en esa ciudad es inseguro, casi un 10 por ciento más que en septiembre de 2018, cuando el porcentaje se ubicó en 84.9 por ciento. En comparación con diciembre del 2017, el incremento fue de 21.4 por ciento.

Por encima de Puebla, sólo se localizan Reynosa, Tamaulipas, donde el 96 por ciento de los habitantes dijeron sentirse inseguros, y Chilpancingo, Guerrero, un 93.8 por ciento de los habitantes consideran que vivir en esta ciudad es inseguro.

La lista la completan Ecatepec, Estado de México, que está empatada con Puebla con 93.4 por ciento de percepción de inseguridad, y Villahermosa, Tabasco con 92.3 por ciento.

En contraparte, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Mérida, Saltillo, Puerto Vallarta, Durango y Los Cabos, con 23.1, 28.8, 30.5, 38.7, 39.5 y 42.3 por ciento.

A nivel nacional, 73.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la encuesta levantada la primera quincena de diciembre. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78 por ciento, mientras que en hombres fue de 68.6 por ciento.

El 29.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal.

Bajo ese panorama el 35.8 por ciento de los hogares en áreas urbanas, al menos uno de sus miembros fue víctima de los delitos de robo y/o extorsión en diciembre de 2018; esta cifra se incrementa en la Región Oriente de la Ciudad de México y en Ecatepec de Morelos, al llegar a 54.2 por ciento y 54.1 por ciento.

Entrevistado por Intolerancia Diario, Adolfo Karam Beltrán lamentó que Puebla es el primer estado a nivel nacional con mayor índice de robos a unidades del transporte de mercancías en el país y en el orden de delito común Puebla ocupa un lugar preponderante, además la entidad es el tercer estado más peligroso a nivel nacional, al super a Tamaulipas y a los más peligrosos del norte del país.

Precisó que antes de 1999 sólo existían 40 patrullas, pero de la policía estatal que se encargaban de la seguridad de la ciudad de Puebla.

Destacó que el presidente municipal saliente Gabriel Hinojosa Rivero en 1999 compró 200 Volkswagen para dárselos a los presidentes de las colonias, pero la gestión entrante revertió esa orden y se los entregó a la Policía Municipal para convertirlos en patrullas trabajando en la ciudad de Puebla con tecnología de punta de esa época en comunicación y las torretas de las unidades contaban con luces led, que apenas empezaban a estar de moda.

La presencia policial en ese año se multiplicó se multiplicó al mil por ciento, además la incidencia delictiva se redujo dramáticamente porque existía presencia policial por todas partes.

Lamentó que las autoridades siguientes hayan dejado caer todas las acciones policiacas por falta de planeación y desvirtuaran las acciones al llevar a personas sin experiencias y conocimientos a la SSPTM para tirar todas las acciones positivas, así todo se desmoronó y, por esa causa, ahora los ciudadanos son asaltados todos los días, son secuestrados y la situación parece no tener fin.

Dispuesto a trabajar sin cobrar

Adolfo Karam acentuó no tener ningún tema de preferencias políticas, al aclarar que siempre ha sido priista, pero en este momento, esta desencantado por lo que ha hecho el priismo nacional y el priismo estatal y finalmente el tema de la seguridad pública no tiene filiación política.

“Si a mí me hablara la presidenta (Claudia Rivera) y, me dice, me puedes ayudar, con mucho gusto la ayudó y sin que me paguen, no le cobró nada. Yo soy empresario, tengo otra forma de vivir, quiero ayudar y si me pide que les ayude; no tengo ninguna simpatía por su partido ni de cualquier otro partido, simplemente será por amor a Puebla y a los poblanos; le entro a lo que sea aunque me cueste, yo le entro”.

Reiteró estar a la orden para ayudar y para colaborar para que Puebla esté mejor, "yo hago lo que sea necesario, sin cobrar un salario y si tiene que invertir de su dinero lo pone".

“Pero para ayudar a Puebla, a mí ciudad y a los poblanos; aquí vivo, vive mi familia y vive la gente que yo quiero; es muy triste enterarse todos los días el índice de asaltos y todos los actos delictivos que ocurren cotidianamente".

Destacó que la secretaría de Seguridad, Lourdes Martínez Rosales lo buscó en al inició de su nombramiento para aportar sugerencias muy prácticas de lo que se debe de hacer en seguridad, pero no hizo nada y ahora tiene que redoblar el trabajo para garantizar a los poblanos certidumbre.

Al festejo de los 20 años de la corporación no asistirá el creador de la policía municipal porque no aparece en la lista de invitados que acudirán este domingo a las 10 horas al zócalo de Puebla.