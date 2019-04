Denuncia PRI golpes bajos con el caso Mario Marín

El fin de semana trascendió que fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra del exgobernador y otras 4 personas. La información se reveló en medio de las campañas electorales.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lorenzo Rivera Sosa acusó que sus adversarios políticos buscan dañar la campaña del candidato a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino, manipulando la ley con una presunta orden de aprehensión contra el ex gobernador, Mario Marín Torres, a pesar que ya fue exonerado.

En conferencia de prensa acompañado del coordinador de la campaña en la capital, Ramón Fernández Solana, señaló que, hasta el momento, no tienen confirmado que se haya girado esta orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal, como circuló en medios de comunicación.

Rivera Sosa indicó que se trata de golpes bajos por parte de los otros grupos políticos que al darse cuenta del crecimiento que ha tenido Alberto Jiménez Merino en la campaña debido al nivel de conocimiento que se tiene.

Expuso que el ex gobernador Mario Marín Torres ya fue juzgado y habrá que esperar que es lo que se determina más adelante, pero indicó que él es libre de asistir a los eventos.

Comentó que se mantiene el nerviosismo ya que también el ex gobernador Melquiades Morales se sumó el fin de semana y pronto lo hará el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales, lo que permitirá sumar más votos a la campaña del candidato.

Expresó que al ser un candidato honesto sin nada que ocultar, se han comenzado a dar los golpes bajos en su contra, pero lejos de preocupar, se destaca que se va mejor de lo que se esperaba en la campaña.

Lorenzo Rivera Sosa, aseveró que esta estrategia de sus adversarios políticos no afectará la campaña de Jiménez Merino y el ex gobernador del estado seguirá participando en los eventos masivos puesto no tiene nada que esconder a los ciudadanos.

· Ex gobernador absuelto

José Ramón Solana subrayó que en su momento el ex gobernador fue absuelto de los delitos que se le imputaron en la denuncia presentada por la periodista, Lydia Cacho, y nadie, aseguró, puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, e indicó que la hoy secretaria de gobernación federal Olga Sánchez Cordero votó por esa exoneración.

Señaló que es evidente que, de confirmarse, esta acción tiene un trasfondo político y buscar frenar el crecimiento que tiene su candidato en las encuestas y que lo pone en la ruta para ganar la elección del próximo domingo 2 de junio por un amplio margen de votos sobre sus competidores.

"El asunto del licenciado Marín es un asunto que ya fue juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ningún mexicano puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (…) Si hubiera un supuesto, ya prescribió, este no es un tema jurídico sustentado, este es un tema más electoral".

· La otra versión de Lydia Cacho

En agosto de 2017, Virginia Betanzos Moreno, ex secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en Benito Juárez, Quintana Roo y activista social, aseguró que la periodista Lydia Cacho mintió en el caso de pederastia en Puebla en donde involucró al empresario Kamel Nacif y al ex gobernador de Puebla Mario Martin Torres.

La autora del libro "Los Demonios del Edén", advierte las relaciones del personaje con políticos, empresarios y pederastas.

En conferencia de prensa la activista social precisó que en el primer expediente de su declaración en 2005, Lydia Cacho nunca fue secuestraba ni torturada por los ministeriales de Puebla cuando fue detenida.

Advirtió que en este caso de pederastia que acusó en su momento la periodista existió un vinculo evidente con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, debido a que en su momento lo utilizó para promocionar su imagen.

"En aquel entonces Moreno Valle buscaba los reflectores y que más que una supuesta víctima de un no secuestró, pues el delito de secuestro está muy bien tipificado en donde hay un solicitud económica de rescate".

Betanzos Moreno, abundó que Cacho fue candidata del PAN en el sexenio de Vicente Fox, lo cual es un hecho más del vínculo que tiene con el ex mandatario, quien aprovechó el momento para ganar la gubernatura en 2010.

La escritora de la obra, también dijo que Lydia Cacho se ha dedicado a "lucrar" y beneficiarse del dolor de los menores que han sido víctima de abuso sexual.

Advirtió, "No defiendo a Succar Kuri ni a Mario Marín, no defiendo a nadie, solo documento lo que salió en su momento, y que Lydia Cacho se hizo la víctima y lucró con el dolor ajeno".

Explicó que en esta compilación de información que hace, deja en evidencia como ciertos personajes que través del poder maneja las cosas a su favor o en contra de alguien, y se encubre a empresarios acusados de pederastia, pero que son amigos de la periodista y nunca los señaló.