Antorchistas reiteran su apoyo a Alberto Jiménez Merino

Durante un evento en la zona de Tepeaca, el aspirante del tricolor ofreció una estrategia integral de seguridad para que esta región deje de ser un “Triángulo Rojo”.

El candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, recibió el apoyo de la agrupación Antorcha Campesina y reiteró que ejecutará lo ofrecido en campaña, mientras en su gobierno se destinará un presupuesto anual de mil 500 millones de pesos.

Durante un evento en la exfábrica La Concha de Atlixco el candidato señaló: “Hoy me comprometo con el movimiento antorchista a cumplir mi palabra, porque quien no la cumple, no se respeta a sí mismo”, reiteró.

En el mitin acompañado de Hersilia Córdova Morán, dirigente de la organización en este municipio, el abanderado refirió que “un nuevo comienzo es una gran oportunidad para hacer las cosas diferentes, para encontrar mejores condiciones de vida para todos los poblanos, para todas las personas, y el que viene se compromete, porque si no, mejor que no venga, y hoy vengo a comprometerme con todos ustedes para que podamos construir la gubernatura del estado de Puebla para el PRI”.

Jiménez Merino insistió que para decidir en la elección del 2 de junio destaca la opción de “un nuevo comienzo”, que posee el conocimiento del estado y de sus problemas, así como el trabajo de 27 años cerca de las comunidades que más lo necesitan.

La líder del antorchista, Hersilia Córdova Morán, exhortó a los militantes a renacer, dejando a un lado las farsas, pues, aseguró, el pueblo quiere justicia, empleo, vivienda, salud, buenos salarios y abatir la condición de pobreza y marginación en la que viven: “como organización perteneciente al Revolucionario trabajamos resolviendo los problemas de la gente, escuchándola, reuniéndonos con ella, educándolas y enseñándolas a luchar, porque llevar a la gubernatura a Alberto Jiménez Merino significa una lucha”, precisó.

Fin a la inseguridad

En otra parte de su campaña por la zona de Tepeaca, Jiménez Merino ofreció una estrategia integral de seguridad para que esta región deje de ser un “Triángulo Rojo”.

Acompañado del presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, indicó que la inseguridad ha lastimado a miles de personas y ha detenido el desarrollo, indicando que las familias merecen tranquilidad, “no más impunidad, no más inseguridad, no más delincuencia”, afirmó al tiempo de resaltar que para él un nuevo comienzo significa construir una Puebla unida, con seguridad, justicia, paz y armonía: “los poblanos ya están cansados de la inseguridad que impera en el estado”, remarcó.

Al respaldar su campaña, el dirigente de la CNC señaló que, a nivel nacional, Puebla es la entidad que menos le invierte al campo, pues el recurso que llega lo han dedicado a obras de “relumbrón” para la capital: “venimos de la Confederación Nacional Campesina para respaldar a un hombre que se ha preparado precisamente para estar en este momento político de Puebla y que lo ha hecho con mucho esfuerzo”, precisó.

Jiménez Merino expresó su gusto por regresar a Acatzingo, “donde junto con muchos de ustedes hemos construido historias de desarrollo, hemos encontrado soluciones a los principales problemas, hemos caminado juntos las parcelas y siempre hemos dibujado un futuro para todos”, dijo.

Durante una gira por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Cuapiaxtla de Madero, el abanderado tricolor realizó caminatas para escuchar las peticiones de los habitantes y reunirse con simpatizantes y militantes priistas, quienes convivieron con él y le externaron su apoyo para el 2 de junio.