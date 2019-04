Celebra AMLO aprobación de reforma educativa

“Que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico, eso es todo”, expresó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró este jueves la aprobación de la reforma educativa, por parte de la Cámara de Diputados.

Indicó que esto es un avance y en términos generales cumple con el fin de derogar la “mal llamada reforma educativa”.

"Es una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados en términos generales. Se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa (...) celebro que se haya avanzado en ese sentido", expreso el mandatario.

Se eliminaron conceptos del ámbito educativo como la evaluación obligatoria para el ingreso y permanencia en el servicio docente, la Ley General del Servicio Profesional Docente y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Los diputados aprobaron el dictamen con 356 votos a favor, 61 en contra y 2 abstenciones. Este documento pasará ahora al Senado para su análisis y posterior discusión.

Los votos en contra fueron del PAN, más 12 de Morena, seis del PRI, otro del Partido del Trabajo y dos de los 'sin partido'.

Ante esto, López Obrador, comentó que respeta la decisión del “partido conservador” al votar en contra de la reforma educativa.

"Respeto a quienes defienden esa política, si se le puede llamar así, pero no comparto su postura (...) Es lógico que voten en contra, por mantener lo mismo", añadió.

Asimismo el mandatario, aseguró que se tiene una postura, por lo mismo se mandó un memorándum “que causo mucha polémica”, también recordó a Morelos y mencionó sus palabras: “Que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico, eso es todo”.

Expresó que la educación debe ser considerada un derecho y no un privilegio, al mismo tiempo felicitó a los diputados por la aprobación del documento.



“Educación como derecho, no como privilegio, no como mercancía, entonces muy bien por los diputados que se haya aprobado”, comentó.

No habrá venta de plazas con nueva Reforma Educativa

Andrés Manuel López Obrador, rechazó que regrese la venta de plazas al magisterio.

“No va haber venta de plazas, tráfico de plazas, sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptarán grupos de intereses creados, no va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenernos quietos, no va a haber maíz con gorgojo”, puntualizó el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Reiteró, que la reforma impulsada por el expresidente Peña Nieto solo sirvió para desprestigiar al magisterio, pero con la nueva reforma impulsada por su gobierno ya no será así.

“Los maestros no son corruptos, los maestros son gentes buenas, trabajadores, gente honesta. Me consta cuando desataban campañas en contra de maestros”, destacó.