Miguel Barbosa Huerta analizará la desaparición del ISN

El candidato a gobernador, acompañado de la dirigente de Morena Yeidckol Polevnsky, ofreció a empresarios de Canacintra, Citex y Ceagro que en los primeros cien días de su gobierno dará resultados en seguridad.

El candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", refirió que analizará la desaparición del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y la empresa Evercore, por medio de este sistema se paga la deuda pública adquirida por medio de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Aseguró que este sistema ha sido poco transparente, pero además se debe estudiar el término del fideicomiso, implementado a partir del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, "hay que modificar todo el esquema del impuesto y del fideicomiso Evercore y esa idea que vino a modificar que la deuda no es deuda y que los sistemas de participación pública privada no son deuda; el sistema de participación privada está en todas las economías del mundo, pero tienen que existir como eso, formas de participación y no para ocultar las obligaciones de un estado".

En la reunión que tuvo con empresarios de Canacintra, Citex y Ceagro, el candidato impulsado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” también se comprometió a buscar que más empresas se instalen en Puebla, luego de que la inversión extranjera ha disminuido, puntualizó que apoyará a los inversionistas ya instalados, pues ofrece un gobierno digital, sin burocracia para facilitar trámites que ayuden a resolver más rápido sus necesidades.

Acompañado de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky dijo que será gestor ante el gobierno federal para respaldar a los inversionistas y con ello se genere más derrama económica en el estado, lo que implica inversiones y generación de empleos.

Barbosa Huerta dijo que su gobierno apoyará con créditos a los productores poblanos, mientras que al campo poblano se le debe destinar más del 5 por ciento de presupuesto anual, ya que el dinero que actualmente reciben es mínimo.

Piden empresarios más seguridad

Los empresarios le pidieron a Miguel Barbosa Huerta impulsar una estrategia de seguridad eficiente, ya que constantemente son víctimas de la delincuencia, principalmente en tramos carreteros, en respuesta, el candidato a gobernador manifestó que durante los primeros cien días de su gobierno dará resultados en materia de seguridad, pues su principal propuesta es la reestructura de los cuerpos policiacos, además reiteró que el próximo secretario de seguridad pública será consultado con el Gobierno Federal, pero además debe ser un experto en el tema, incluso debe ser un mando militar retirado.

El candidato refirió que a partir del 3 de junio, seguro de ganar la elección extraordinaria, trabajará de forma coordinada con los gobiernos estatal y municipal para coordinar estrategias y combatir a la delincuencia organizada y común.

Asimismo, Barbosa Huerta se pronunció por la profesionalización de los elementos policiales y señaló que mejorará los sueldos de elementos policiacos con el objetivo de que no se involucren con el crimen organizado.

Va por reestructura en 217 secretarías de seguridad

El candidato a gobernador, Miguel Barbosa Huerta anunció que revisará con los alcaldes el nombramiento del titular de seguridad municipal de los 217 ayuntamientos, pero aclaró que esto se hará sin violar la autonomía municipal.

Señaló que es necesario revisar los nombramientos y desde el estado y federación tener coordinación para atacar a la delincuencia organizada “vamos a reestructurar y limpiar los cuerpos policiacos a partir del 3 de junio”, sostuvo.

Finalmente, el candidato a gobernador manifestó que su gobierno destinará más recursos para el rubro de seguridad, por lo que acabar con la delincuencia será su principal objetivo en su gobierno para que las familias puedan vivir en paz.