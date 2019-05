Gatitos de Palacio Nacional estarán en buenas manos: diputada Varela

Ya existe un programa de atención integral que están llevando a cabo junto con la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

La diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Leticia Varela, celebró la sensibilidad del gobierno federal para atender a la población de gatos que habitan en Palacio Nacional desde hace ya varias décadas y que ahora reciben una constante atención médica consistente en aplicación de vacunas, desparasitación y esterilización.

En una misiva enviada a la directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Adriana Castillo Román, la legisladora por Coyoacán y Benito Juárez expresó su confianza de que la familia de gatos “estará en buenas manos”, luego de conocer a través de redes sociales de la cuenta oficial de la dependencia que ya existe un programa de atención integral que están llevando a cabo junto con la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

Precisó que en su mensaje, las autoridades hacendarias señalan que el programa de atención a los felinos consiste en una revisión médica, análisis clínicos, aplicación de vacunas, detección de enfermedades, desparasitación y, en su caso, esterilización.

No obstante, la diputada Leticia Varela solicitó a la funcionaria de la SHCP considerar la posibilidad de que quienes realicen estos procedimientos lo hagan in situ a efecto de provocar la menor alteración posible en la forma de vida de aquella población de animales no humanos.

“En mi carácter de defensora del bienestar animal y como impulsora del proyecto conocido como la bancada Animalista MX, celebro su sensibilidad para con el tema y su pronta respuesta la cual dio certeza a quienes estaban preocupados por el futuro tratamiento de esta población de felinos”, finalizó.