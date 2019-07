Se 'cae' Carlos Urbina de Infraestructura; resto de nombramientos, a final de mes: Miguel Barbosa

El mandatario electo sostuvo que, a partir de 2020, se fortalecerán diferentes áreas, pero la de seguridad será la más importante, por lo que contará con un mayor porcentaje del presupuesto estatal.

Sin dar detalles sobre la decisión, el gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que Carlos Urbina Tanús ya no asumirá la responsabilidad como secretario de infraestructura, y refirió que el nombramiento del próximo titular de esta área, así como de otras dependencias, se llevará a cabo antes del ultimo día del presente mes.

Asimismo, y a pesar que, constitucionalmente, la edad de Rodrigo Osorio Díaz le impide asumir el puesto como titular de la Secretaría de Economía estatal, el próximo mandatario poblano refirió que se buscarán los mecanismos para que dicho nombramiento "quede firme", pues consideró que, "se trata de un joven empresario exitoso" en quien confía.

Además, Barbosa Huerta ratificó los nombramientos de Guillermo Ruiz Argüelles y Abelardo Cuéllar Delgado como titulares de las Secretarías de Salud y del Trabajo, respectivamente; sin embargo, aún faltan nombramientos en las áreas de: Administración, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Puebla Comunicaciones, así como los de jefe de Oficina y secretario particular.

Va por nueva ley Orgánica de la Administración Estatal

Por otra parte, Miguel Barbosa Huerta refirió que será la siguiente semana cuando envíe al Congreso del Estado la iniciativa para una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, pero este documento será presentado por medio de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT, ya que jurídicamente él aún no puede mandar iniciativas.

Refirió, el actual ordenamiento ya no corresponde a la realidad que vive la entidad gubernamental, por lo que “es una nueva Ley Orgánica la Administración Pública del Estado, porque la anterior ya no tiene la hermenéutica jurídica, ya no tenía un asunto de consistencia de interpretación jurídica total".

"Ya tenía contradicciones, hablaba de contradicciones para una Secretaría y la otra al mismo tiempo; no corresponde a la nueva posición de lo que debe ser la función pública, en lo que es el país y el mundo; y por lo tanto están concluyendo la propuesta”, agregó.

Transporte no es sólo un tema de tarifa

En otro tema, Barbosa Huerta aseguró sobre el caso del Transporte en la entidad poblana, no se trata sólo del tema de la tarifa, pues es un asunto mayor como licencias, multas, concesiones, seguridad, buen servicio, por lo que ya comenzaron las pláticas con los concesionarios para abordar varios temas.

Sobre un posible incremento, aclaró, tiene que ser dialogado con los ciudadanos y los concesionarios: “Tiene que ver con la revisión de las rutas, la revisión de las concesiones, la revisión del valor de los trámites que son trámites de costos, que para decir de los transportistas son excesivos,... el de la licencia, el de las multas por paradas indebidas, la tarifa, pero para llegar a eso tiene que haber diálogo con la sociedad, estudios socioeconómicos".

E insistió: "Tiene que haber la cuestión de seguridad sobre el transporte, modernización... Tiene que haber la revisión de los corralones y el precio de las grúas; eso es un tema grande”, dijo.

Fortalecerá finanzas para seguridad

En otro punto, el mandatario electo refirió que fortalecerá las finanzas para el sector de Seguridad, ya que este rubro estuvo abandonado por las pasadas administraciones.

Barbosa Huerta buscará 42 mil millones de pesos para destinarlos a los municipios; sin embargo, este dinero será plenamente auditado para que se cumplan las metas planteadas.

Asimismo, lamentó el rezago que existe en Seguridad, ya que las pasadas administraciones disminuyeron ministerios públicos, jueces y policías; por ello, dijo: “Tenemos que ir al rescate de las policías municipales, para que sea útil su participación en la coordinación necesaria con la Federación, Guardia Nacional, Ejército y la Marina, Estado... Nos faltan 8 mil 900 policías operativos en Puebla. ¿Dónde quedo la importancia para la seguridad? “, refirió.

Para finalizar, Barbosa Huerta sostuvo que, a partir de 2020, se fortalecerán diferentes áreas, pero la de seguridad será la más importante; es decir, con un mayor porcentaje del presupuesto:

“Hay cinco mil 'y fracción' de policías municipales, pero la mayoría de los policías municipales no tienen certificación, no tienen equipos; tenemos que ir al rescate de las policías”, finalizo.