Se deslinda Morena de Redes Sociales Progresistas y otros 'partidos satélite'

Carlos Figueroa Ibarra consideró 'válido' que las organizaciones civiles participen y quieran conformarse como partidos, pues es su derecho, "pero no se vale que lucren con la marca Morena".

Morena no necesita de partidos satélite, señaló el secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Carlos Figueroa Ibarra, quien advirtió a los ciudadanos que no se dejen sorprender por organizaciones que lucran políticamente con la marca, para poder lograr su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), asociaciones que incluso, dijo, utilizan el nombre del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Figueroa Ibarra deslindó a Morena, por ejemplo, de la asociación de Redes Sociales Progresistas, o de otras organizaciones que supuestamente tendrían la "bendición" de Morena y realizan campaña en el Estado para afiliar a quienes, incluso, han luchado con el partido lopezobradorista desde hace varios años.

"No es cierto de eso, no necesitamos de muletas. Pensamos que si hay un grupo de ciudadanas y ciudadanos que quieran formar un partido, que lo formen, es parte del juego democrático; pero lo que no se vale es que lo hagan a nombre de Morena y diciendo que Morena está impulsando eso, porque no es cierto", refirió.

"La marca Morena es muy redituable y decir que ellos están haciendo un partido y que cuentan con la bendición de Morena, les ayuda a captar simpatías que son de Morena, pero no es cierto", agregó.

Consideró, es válido que las organizaciones civiles participen y quieran conformarse como partidos pues es su derecho, pero no se vale que lucren con la marca Morena, "porque no tienen el respaldo de este partido y tampoco son organizaciones hermanas".

Y es que, en Puebla, el delegado de Redes Sociales Progresistas, Christian Eduardo Macip Rodríguez, promueve una campaña de afiliación a esta organización, argumentando que es una organización hermana de Morena con apoyo al presidente de México, situación que el morenista Carlos Figueroa desmintió.

Indefinido el padrón de afiliados para renovación de dirigencias

En entrevista, el secretario de Morena, Carlos Figueroa Ibarra señaló que en la víspera de la renovación de las dirigencias nacional y estatales, no hay un padrón definido, pues aunque se acordó el cierre de las afiliaciones el año pasado, a la actual secretaria con funciones de presidenta, Yeidckol Polensky, no le fue entregada la información.

Detalló: "Tenemos un problema. El problema es que el padrón de afiliados que es el cual se tomará para poder integrar las asambleas distritales, no le fue entregado a Yeidckol Polensky en tiempo y forma; entonces, el Consejo Nacional dio directrices en torno al padrón que se tiene que utilizar y, con base a eso, se tiene que hacer lo que se estime conveniente", refirió.

Se habla de que más de 3 millones de ciudadanos podrían estar inscritos a nivel nacional en Morena, por lo que Puebla tendría uno de los padrones más gruesos; sin embargo, no hay datos oficiales, pues el año pasado se acordó cerrar la afiliación con el objetivo de hacer más transparente el proceso de renovación de las dirigencias que se concretará en noviembre de este año, pues se aplazó el cambio de dirigencias, en virtud del triunfo que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, el año pasado.

A pregunta expresa de la promoción que realiza Bertha Luján por el estado y a nivel nacional, situación que ya divide a los morenistas, pues el grupo de Claudia Rivera Vivanco, por medio de su hermano David, promueven activamente a Bertha Luján, Figueroa Ibarra señaló que están en su derecho de participar, pero recordó que aún no hay una convocatoria lanzada.

"Hay varias compañeras y compañeros que se han apuntado. Además de Bertha Luján, está la propia Yeidckol Polensky y hay un grupo que impulsan a Mario Delgado, pero no he visto una declaración en la que él diga estar interesado. Están en su derecho de impulsar la candidatura que ellos consideren, es la más adecuada para elegir al partido", dijo.

Y es que, la actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, ha realizado campaña por todo el país, a pesar de que la convocatoria para la renovación del CEN aún no esté lanzada, pues esto se concretará hasta septiembre.

La renovación de los órganos de dirección de Morena se concretará en noviembre de este año, pero el tema ya divide a la militancia, quienes optan por la actual secretaria con funciones de presidenta, como el grupo del gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta; pero también hay grupos de minoría, como el de Claudia Rivera Vivanco, que optan por Bertha Luján.

En gobierno de Moreno Valle hubo más de 300 presos políticos

Por otra parte, el Secretario de derechos humanos, Carlos Figueroa Ibarra, consideró que el próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debe ser un perfil que tenga contexto del Estado, conocimientos jurídicos y que sea abierto al diálogo constante con los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

Señaló que tan sólo en el gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle, se registraron al menos 300 presos políticos, situación que consideró 'reprobable', por lo que el próximo ombudsman "no debe solapar de ningún gobierno reprima de tal forma".

"Tiene que ser un abogado o alguien que conozca el derecho; el próximo titular tiene que ser alguien que tenga relación estrecha con todas las organizaciones que están funcionando en Puebla. Venimos de un período de represión. Al final de (Rafael) Moreno Valle había 300 procesos judiciales contra luchadores por los derechos humanos y ambientales, tiene que ser una persona hombre o mujer que conozca el contexto y una gente que tenga relación, conocimiento jurídico y que sepa de dónde venimos", refirió.

Finalmente, Figueroa Ibarra confió en que el pleno del Congreso del Estado realice una buena selección del próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos, proceso que comenzará el próximo lunes, cuando se lance la convocatoria.