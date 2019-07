Si no les convence este proyecto, busquen alternativas: AMLO

El presidente de México aseguró que existen políticos que "no están acostumbrados a los cambios".

Durante su tradicional conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que existen funcionarios del Gobierno Federal que no están plenamente convencidos con la viabilidad del proyecto de la llamada "Cuarta Transformación", por lo que los exhortó a buscar otras soluciones.

AMLO subrayó que hay políticos que difieren en la política económica que se está instrumentando desde el pasado 1 de diciembre, por lo que el mandatario pidió que fueran sinceros.

"Entonces es más honesto decir no estoy de acuerdo".

López Obrador dijo que esta situación es "normal" al señalar que hay funcionarios que mantienen "malas costumbres" y al notar cambios, se muestran negativos a esto.

"Suele pasar (no estén de acuerdo), que no es la regla y hay excepciones, quienes no están de acuerdo con los cambios y es porque estaban acostumbrados a las prebendas. No se puede limpiar todo. Se quedaron algunos con malas costumbres".

Por otro lado, AMLO fue cuestionado sobre la asignación directa de cuatro contratos al ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, razón por la que el presidente de México aseveró que la Secretaría de la Función Pública está indagando las razones por las que declinó su cargo.

"Se deben hacer juicios sumarios antes de concluir las investigaciones. No se puede ya primero ajustícialo y ya después averígualo".

Por último, el ejecutivo afirmó sentirse confiado en el desempeño de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval al recalcar que no va a dejar pasar nada irregular.