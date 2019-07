Afirma abogado de Emilio Lozoya que revelará video del saqueo de Pemex

Javier Coello señaló que su cliente no se entregará y afirmó que Lozoya no es el único que debe ser investigado por el tema de Pemex

El abogado Javier Coello Trejo aseguró que su cliente Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en próximos días narrará cómo sucedieron los hechos que se le imputan y detallará el saqueo de la petrolera por parte de la administración pasada.

“En los próximos días, el licenciado Lozoya va a salir ante la opinión pública y va a narrar exactamente cómo sucedieron todos los hecho; tanto de la injusta imputación que le hacen de Odebrecht; obviamente va explicar lo de Agro Nitrogenados, lo de Fertinal y va explicar cómo la administración anterior saqueó Petróleos Mexicanos”.

Coello Trejo señaló que Pemex sufrió un saqueo, ya que no se combatió el robo de hidrocarburos, conocido como “huachicol”, además que hubo un incremento de tomas clandestinas, una caída en la producción de petróleo y una desatención del gas.

“Todo eso él (Lozoya) lo va a decir, porque lo conoce perfectamente bien, y es mejor como yo le he dicho: que des la cara”.

Al revelar esta información, el abogado destacó que busca que la opinión pública sepa la verdad de los hechos, pues dijo que su cliente dirigió a Pemex solo tres años.

"No es posible que en varias partes del mundo se le admire por su capacidad profesional y aquí lo queramos hacer un ícono de la corrupción”.

Por otro lado, señaló que pese a la presunta presión de las autoridades, el exdirector de Pemex no se entregará.

“De una vez le digo a la autoridad: no se va entregar. Vamos a litigar el asunto con la ley en la mano; vamos a acreditar que no es cierto lo de Agro Nitrogenados, vamos a acreditar que no es cierto lo de Odebrecht y vamos a acreditar quiénes estuvieron involucrados en la compra de Fertinal”, detalló.

Precisó que en dos semanas cuando dé a conocer estas declaraciones en las que saldrán a la luz los nombres de los responsables en estas acciones que se le imputan a su cliente.