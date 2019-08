Hoy inicia la etapa de la “cuarta transformación” en Puebla: Miguel Barbosa

El gobernador afirmó que no les fallará a las y los ciudadanos, pues además su gobierno estará inspirado en Andrés Manuel López Obrador.

Hoy comienza en Puebla la etapa de la “cuarta transformación” y una nueva forma de hacer gobierno, en donde el poder ya no sirva más para la venganza, el espionaje y la persecución política, sentenció el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien ante miles de ciudadanos anunció que enviará al Poder Legislativo la Iniciativa de Participación Ciudadana y ya trabaja en el decreto para la desaparición del Organizado Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo".

"El poder nunca más debe ser ocupado para la venganza, nunca más el poder para llevar a cabo el espionaje, nunca más el poder para la infamia, nunca más el poder para la persecución y nunca más el poder como modelo de negocios y como forma de enriquecimiento, nunca más", señaló.

Barbosa Huerta recibió el bastón de mando de los pueblos originarios, a quienes les reiteró que gobernará para todos y para todas, pues la desigualdad y el combate a la pobreza tienen que ser una realidad. El mandatario local afirmó que la etapa de la “cuarta transformación” hoy inicia en el estado y con ello sus principios básicos de gobierno serán los de transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, combate a la corrupción y a la inseguridad.

Ante un Auditorio Metropolitano lleno de invitados, afirmó que la “cuarta transformación” tendrá principios perfectamente claros, ya que "Puebla es un estado donde existe una enorme cantidad de personas con niveles diferentes de pobreza, somos el quinto estado con mayor número de pobres en el país, como somos el estado que tiene niveles de marginación muy altos, pero somos un estado con una enorme capacidad productiva", dijo.

El gobernador de Puebla señaló que el desarrollo estratégico no será solo en siete regiones del estado sino en 22, las que su equipo de trabajo y él recorrerán, con el objetivo de conocer las necesidades de los ciudadanos y los problemas para darles solución.

"A cada región llevaremos una propuesta específica de desarrollo que esté basada en las características de su suelo, clima, gente, capacidad productiva, ubicación, comercio, porque solo las podremos iniciar un desarrollo planificado, hoy el desarrollo cuando se alcanza ha sido un desarrollo enérgico, no habido en nuestro estado una planeación del desarrollo menos un desarrollo que se mida", comentó.

El mandatario local agradeció la asistencia de los gobernadores Omar Fayad, a quien reconoció como su gran amigo oriundo de Hidalgo; Cuitláhuac García de Veracruz; Marco Mena de Tlaxcala; Rutilo Escandón de Chiapas; así como Adán Augusto López Hernández, mandatario de Tabasco.

A su vez, reconoció la asistencia de Zoe Robledo, director nacional del IMSS; al senador, Ricardo Monreal, al presidente de la Cámara de Diputados Federal, Mario Delgado, de los dirigentes del PVEM; Carlos Puente; del PT, Alberto Anaya y de Morena, Yeidckol Polevnsky.

No les voy a fallar, afirma Miguel Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que no les fallará a las y los ciudadanos, pues además su gobierno estará inspirado en Andrés Manuel López Obrador, quien envió en su representación a secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Respetando derechos laborales, no violentando los derechos de ninguna naturaleza, la teoría de todo nuevo es necesaria para poder generar condiciones de confianza en la sociedad, tenemos nosotros que estar a la altura de todo lo que estamos diciendo. Puebla está esperanzada con la llegada de nosotros al ejercicio del poder público, espera mucho del gobierno que vamos ejerce y no podemos fallar, no vamos a fallar", citó.

El gobernador dijo sentirse honrado con la presencia del canciller, Marcelo Ebrard, pues se trata de un momento histórico en Puebla, en donde la gente siente hartazgo de la política ante las autoridades, por lo que a partir de este primero de agosto se marca otro capítulo para el estado, en el que habrá una etapa cercana a la gente.

Anuncia inversiones y garantiza certidumbre a empresarios

El gobernador anunció que en próximos días llegarán inversiones al estado, lo que significa una buena noticia para las y los ciudadanos, pero además anunció una subsecretaría que depende de la Secretaría de Economía, la que buscará inversiones nacionales y extranjeras.

Garantizó certidumbre en temas de seguridad a las y los inversionistas, pues es necesario para que se fomente el empleo, así puntualizó que "el gobierno que no tiene metas y gobierno que no se mide no sabe en dónde se encuentra parado, además estoy convencido del papel que juega la inversión en la economía de un estado, un municipio, soy aliado de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia, soy aliado de la propiedad privada, dela libre empresa, del libre comercio, soy aliado de abrir Puebla a la inversión pública y la inversión privada nacional y extranjera, vamos a ir por el mundo", dijo.

Refirió que instruyó a la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, para que por medio de la subsecretaría de promoción se realicen acciones en países como América, Asia, Europa, Canadá, Estados Unidos, para la búsqueda de inversiones.

"Certidumbre, cumplimiento de la ley simplificación administrativa, apoyo e incentivos, búsqueda de relaciones nacionales e internacionales para hacer negocios, a los empresarios poblanos les ofrezco absoluta legalidad, vamos hacer que la derrama del presupuesto preferentemente se quede en Puebla si es que la propuesta de los empresarios son las mejores y más baratas".

Mensaje a Claudia Rivera Vivanco

"Quien piense que la inseguridad es un asunto de percepción, que mejor diga que no puede", así se refirió a que la inseguridad es una realidad, como hace unas semanas Claudia Rivera Vivanco lo afirmó.

Señaló que su gobierno va por la contratación de mil policías, más patrullas, capacitación policial, pero pondrá especial énfasis en los municipios, pues hay quejas ciudadanas en temas de seguridad.

Pero además anunció reformas a la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de regresar más facultades que fortalezcan a dichas demarcaciones, dijo que será un gobierno abierto y dispuesto a trabajar por el bien de las y los poblanos.