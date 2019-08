Comienza en 2020 proyecto de rehabilitación carretera, adelanta Heliodoro Luna Vite

El titular de la Secretaría de Infraestructura informó que la rehabilitación de los tramos carreteros es un proyecto ambicioso del gobernador Miguel Barbosa.

En Septiembre comienza el análisis del Paquete Económico 2020, por lo que éste contemplará los recursos para la rehabilitación de los tramos carreteros en la entidad: se trata de cerca de 12 mil kilómetros los que el gobernador, Miguel Barbosa, se comprometió a reparar durante los cinco años y medio de su gobierno.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Heliodoro Luna Vite, informó que la rehabilitación de los tramos carreteros es un proyecto ambicioso del gobernador, pero será hasta el siguiente año cuando se ejecuten, ya que primero debe haber planeación y además se debe trabajar en el presupuesto.

"Lo que se tiene que hacer es un plan estatal de la red carretera, se tiene que revisar y una vez que tengamos el presupuesto se presentarán, hoy podemos decir que son 10 mil pero que tal son 15 mil, no podemos anunciar un dato erróneo porque no tenemos ningún diagnóstico, tenemos que revisar. Sí, no hay recursos", dijo.

El funcionario dijo que en este momento se está en la entrega-recepción de la dependencia, por lo que se debe tener claro, primero los recursos que hay en cartera y de ahí partir para los proyectos que se deban concluir este año y los que se deben iniciar, pero todo dependerá de un previo análisis financiero y de impacto social.

Durante la campaña, el gobernador, Miguel Barbosa refirió que la red carretera en el estado se rehabilitará, ya que teniendo mejores caminos se atraerán las inversiones, esto significa también elevar la economía de los pequeños productores quienes tienen que trasladarse a zonas urbanas a vender sus productos del campo.

En los cinco años de su gobierno, le mandatario local se comprometió a invertir 3 mil millones de pesos en infraestructura carretera, pues es una demanda de las y los ciudadanos, por lo que el tema ya fue comentado con la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Salma Jalife Villalón, así como con el subdirector de la misma dependencia federal, Francisco Javier Grimaldo.

"Es un caso que tenemos que revisar, estamos en el diagnóstico y obviamente vamos a tener una estrategia y las instrucciones del gobernador es que se incluya un mecanismo de planeación y eso vamos hacer", señaló Heliodoro Luna Vite.

Analizarán continuidad del Puente de Zavaleta

Por otra parte, el funcionario estatal refirió que la construcción del puente inferior en la Calzada Zavaleta y Camino Real se analizará para ver si es viable esta obra y una ve teniendo el análisis se determinará si se continúa con la obra, la que dejó pendiente el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y que fue un plan retomado de la administración que encabezó Antonio Gali Fayad.

El funcionario dijo que hay un paquete de obras pendientes de la administración interina, pero sería prematuro adelantar si se retoman, pues debe existir un análisis del impacto de la infraestructura y los recursos que se requieren.

"Hay muchos casos, no sólo Zavaleta, hay muchos casos como este que hay que estar revisando y les repito que tenemos que ampliar la información y el diagnóstico y en los siguientes días lo vamos a revisar", dijo.

Esta obra causó la molestia de los vecinos de esta zona, por lo que incluso se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir la intervención de las y los diputados, pues afirmaron que esto afectaría a los comercios que se ubican en el lugar.

Además de esta obra, en su momento, el extitular de infraestructura, Antonio Peniche García informó que quedaron pendientes 11 proyectos de obra, por lo que corresponderá al gobierno de Miguel Barbosa determinar si se continúan o no, esto significa que serán 800 millones de pesos para que se concluyan.