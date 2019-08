Recibe Guillermo del Toro su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Durante la ceremonia, el famoso cineasta mexicano llamó a la unión en estos tiempos de miedo e incertidumbre.

A través de una ceremonia, el famoso cineasta mexicano, Guillermo del Toro, recibió este martes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Antes de develar su estrella que lo hará inmortal en el famoso paseo, la presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, Rana Ghadban, destacó la trayectoria del mexicano quien dedicó muchos años a sus "monstruos" antes de llegar a "La Forma del Agua", nominada al Oscar.

En la investidura de su estrella, el cineasta mexicano estuvo acompañado por estrellas reconocidas como la cantante Lana del Rey,J. J. Abrams, Elliott Gould, entre otros.

La cantante, quien participa musicalmente en la cinta Stories to Tell in the Dark, destacó que las cintas del mexicano son consideradas como "clásicos".

En su discurso, Guillermo del Toro recalcó que gracias a su "rareza" y a sus monstruos, ha logrado llegar muy lejos.

"Hay dos cosas que me gustaría dejar claro el día de hoy: uno soy raro y realmente amo la oportunidad que todos tenemos de ser raros, volver a ser lo que queramos hacer y mientras que lo mantengamos como algo que alimente nuestras almas lo merecemos y dos, siempre hubo gente rara como yo y ellos están aquí, ellos me dieron esperanza, esta estrella es para ustedes".

Antes de culminar sus palabras de agradecimiento, Guillermo del Toro no dejó pasar la oportunidad de mencionar la importancia de mantenerse unidos en estos tiempos de odio, división y miedo, esto, por los recientes tiroteos y las políticas migratorias.

"Estamos en un momento de miedo y división porque eso es para lo que el miedo se usa, para dividirnos, para decirnos que todos somos diferentes. Puedo decirle a todos los inmigrantes de cualquier nación, deben de creer en las posibilidades y no los obstáculos. Nunca crean las mentiras que dicen de nosotros, crean en las historias que no han visto, y que todos podemos hacer historias y contribuir al arte y al mundo".

Finalmente, el cineasta posó para las cámaras presumiendo su estrella acompañado de la bandera de México.