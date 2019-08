Decreta Conapred que alcaldía no arriesgo seguridad vial por pintar líneas peatonales con tonos

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) decretó que el Ayuntamiento de Puebla no puso en riesgo la seguridad vial ni a transeúntes al pintar de colores diversos el paso peatonal de la Fiscalía, Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente, en contraparte determinó que sí existió un acto de discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ de los grupos de próvida al repintarlo de blanco esa zona.

La Conapred, en el oficio número ORIENTA-1221-19, publicado el miércoles 14 de este agosto en respondió a la queja que interpuso en la Jefatura de Departamento de Orientación del mismo organismo el viernes 19 de julio previo.

En las más de siete hojas dedicadas al conflicto, el documento indica que actualmente en las sociedades demócratas, la lucha a favor del sector LGBTTTIQ se ha traducido en mayores acciones de respeto, visibilidad y de inclusión para reconocer a la diversidad sexual con la participación de organizaciones sociales, empresas privadas y entidades públicas que hacen suyas las reivindicaciones, impulsan políticas y adoptan símbolos para evitar discriminaciones de grupos sociales.

Además, ejemplifica que se han utilizado los colores de la bandera Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ) para usarse en publicidad, iluminar edificios, ondear banderas, en sus sedes o intervenir espacios públicos, como fue el caso del cruce la avenida 31 Oriente y el bulevar 5 de Mayo en su momento.

El Conapred en su ofició recordó que la acción de pintar el paso peatonal en la vialidad donde se llevó a cabo la marcha del Día del Orgullo Gay, fue realizada por el gobierno municipal que es la autoridad competente, entre otras funciones, de la seguridad y vialidad de avenidas y calles; además en los términos del artículo 104 de la Constitución Política de Puebla y en los artículos 10, 13, 15, 16, 21, bis y 22 de la Ley de Vialidad del Estado, se establece que no hay problema.

“Partiendo del principio de presunción de legalidad y buena fe, de las acciones de gobierno, al ser tomada por la autoridad responsable en la materia, no representó riesgo alguno para la seguridad de los peatones y la viabilidad de los conductores, sino que constituyó en una medida simbólica de inclusión y reconocimiento sin violentar la ley, alterar el orden público o afectar derecho de terceros”.

Grupos provida discriminan

El documento sobre de las organizaciones Nacer es mi Derecho y Porque te quiero representadas por Rocío Gálvez de Lara, presidenta del Comité Pro-Vida Puebla, el Conapred acentuó que sí hubo un acto de discriminación con la pinta de las líneas en blanco porque se trata de invisibilizar la lucha de ese sector minoritario de la población y el respeto a la diversidad sexual.

Reiteró que el repintar de color blanco el cruce peatonal en conflicto de las rayas multicolores no se justifica por defender la seguridad vial, como argumentaron las agrupaciones, sino se trató de ejercer violencia simbólica en contra de ese sector social y por lógica en de inhibir indirectamente sus luchas, identidad, historia, derechos y reivindicaciones, lo cual no contribuye a un clima de respeto, diversidad e inclusión.

De igual forma, señaló que dicha acción no puede justificarse al amparo de la libertad de expresión, pues el ejercicio de los derechos humanos no colisiona con otros derechos humanos de igual valía, como son el derecho a la igualdad y no discriminación, por el contrario estos hechos de rechazo e intolerancia pueden englobarse de una práctica como es la homofobia.

“El dañar, borrar, alterar u ocultar sus símbolos es invisibilizar su lucha, despreciar su historia, y propiciar un clima de intolerancia, hostilidad e incluso odio hacia estos grupo”, refrenda el resolutivo.

Ante ese panorama, el Conapred conminó a las organizaciones a observar los estándares legales relativos a los derechos humanos y a las libertades de la población LGBTTTIQ para evitar la reproducción de estereotipos negativos que puedan generar negación, restricción, obstaculización o rechazo del ejercicio de sus derechos, conductas discriminatorias, acciones excluyentes o discursos de odio en contra de esos grupos sociales.

Pidió a los grupos que discriminaron tomar cursos de sensibilización a través de la plataforma del Conapredos en los rubros de igualdad y no discriminación.

Claudia sí viola norma técnica de diseño urbano

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco viola la Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana para el Municipio de Puebla 2.4.2.1, además transgrede las reglas de calidad del país y las internacionales, al cambiar de color las líneas peatonales de cruceros de acuerdo a la resolución de la Cuarta Sala Unitaria, se conoció por el amparo promovido por el ciudadano Fernando Castillo.

El 24 de julio previo, representantes de más de una decena de organizaciones civiles no gubernamentales, acentuaron que la presidenta municipal está privilegiando a un solo grupo de la sociedad en lugar de garantizar piso parejo a todos, como se comprometió a gobernar en precampaña y durante la contienda rumbo al Charles Hall.

“Exigimos a Claudia Rivera ponerse a trabajar para todos porque tiene de cabeza a la ciudad, como lo confirma la inseguridad, ambulantaje, baches, carencia de alumbrado, la realización de un nuevo proceso extraordinario en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza y falta de conocimiento del propio Código Municipal Reglamentario (Coremun)", advirtió el Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, Hilario Gallegos Gómez, ese miércoles 24 de julio.

“No estamos en contra de los grupos que privilegia como el de la diversidad sexual, pero sí en contra de las acciones de Claudia Rivera por no gobernar para todos y por dividir a los poblanos y a poblanas”, advirtió.

El dirigente de la Confederación de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla que encabeza Ángel Manuel López Rafael, puntualizó que al violar la Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana para el Municipio de Puebla 2.4.2.1, la alcaldesa confirma su desconocimiento del propio reglamento que rige al principal municipio del estado.

El privilegiar a los grupos de la diversidad sexual al permitir violar la Norma Técnica de Diseño de Imagen Urbana para el Municipio 2.4.2.1, que mara que las líneas peatonales a nivel de piso deben ser de color blanco y no las multicolores de la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo, advierten que la alcaldesa quiere generar una guerra y una división muy marcada entre la comunidad, precisó López Izquierdo.