No desaparecerá el ISN, pues con eso se paga deuda heredada por Moreno Valle, reitera Miguel Barbosa

Mensualmente, para el Centro Integral de Servicios (CIS) se pagan 17 millones de pesos, mientras que por la obra del Museo Internacional Barroco (MIB) se pagan 27 millones.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que no desaparecerá el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), pues con estos recursos se paga la deuda que heredó Rafael Moreno Valle y que asciende a 44 mil millones de pesos. Explicó que, mensualmente, para el Centro Integral de Servicios (CIS) se pagan 17 millones de pesos, mientras que por la obra del Museo Internacional Barroco (MIB) se pagan 27 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el gobernador de Puebla reiteró que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle hubo acuerdos con Evercore, por lo que la Secretaría de Finanzas (SF), responsable de la recaudación del ISN, entrega a esta financiera los recursos.

En este sentido, reiteró que está garantizado el pago de estos compromisos: "El impuesto lo recauda Finanzas, pero este dinero se entrega a una financiera que diseñó todo este esquema de recaudación, esa empresa entrega a los privados el monto de las deudas. En el caso del CIS son 17 millones, en el caso del Barroco 27 millones, mensuales", dijo.

Incluso, criticó la postura de algunos empresarios, quienes pidieron la eliminación de este gravamen, pues claramente se tiene conocimiento de que la recaudación del ISN va destinada al pago de deuda, bajo los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios y los de Asociación Pública Privada (APP).

"Escuche por ahí a alguien que dijo que se elimine el ISN y lo dijo alguien que fue un colaboracionista del gobierno de Moreno Valle y que sabe que quedó como garantía de esas deudas, no es posible desaparecerlo", refirió.

En este orden, dijo que las iniciativas de leyes de ingresos y egresos se comenzarán a analizar hasta el último trimestre de este año, una vez que desde la Cámara de Diputados Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aborde el tema y las consecuencias en las entidades federativas.

Sin embargo, se pronunció por "no incrementar ninguna tasa y no hacer aparecer ningún tipo de impuesto; por ejemplo, hay un impuesto sobre el hospedaje el que tiene una recaudación muy baja, Puebla es el único estado que no cobra este impuesto", refirió.

¡Good bye a los aviadores!

Por otra parte, el mandatario local anunció que la siguiente semana comenzarán las auditorías en un proceso ordenado, cada dependencia está revisada detalladamente, pues se han detectado diversas irregularidades las que puntualizará una vez que concluya todo el proceso de recepción.

En todas las dependencias hubo un manejo político electoral de los recursos públicos y eso ya no se permitirá, no obstante, dijo que su gobierno no está realizando despidos de trabajadores de forma injustificada, pero sí se está atentando en contra de los aviadores, es decir, aquellos que solo cobraban pero sin trabajar.

"Yo no culpo a la gente, que la gente trabaje, pero los aviadores good bye. Yo no soy el gobierno anterior que despidió a los trabajadores, pero muchas secretarías fueron una verdadera operación política, se volvieron call center, eran brigadas", dijo.

Y continúo, "las auditorías comenzarán la otra semana, en un proceso muy ordenado, con mucha secretaría, no vamos a estar haciendo anuncios espectaculares, tenemos mucha información y vamos ir avanzando", señaló.

Este miércoles, el gobernador ofreció una conferencia de medios amplía en la que hablo de diversos temas, pues además de la deuda pública, se refirió a los temas de seguridad, a la alerta de género que en octubre tendrá una evaluación de las acciones, además de proyectos de inversión que vienen para el estado.

A 20 días de que asumió el poder, el gobernador, refirió que los proyectos que asumió durante su campaña se van a concretar, por lo que está realizando una revisión minuciosa de cada secretaría y trabaja en los diversos planes con el gabinete.