Revela AMLO intento de espionaje en Palacio Nacional

El mandatario federal señaló que en una de las salas de oficina hallaron una cámara sofisticada para filtrar sus conversaciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional que han intentado espiarlo, pues destacó que hace unos días encontraron una cámara de alta calidad en una de las oficinas de Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que esta situación no le causa ningún tipo de preocupación al exponer que todo lo que habla se hace de forma transparente.

"Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando. En la sala, aquí en Palacio. En mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones. ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra".

El mandatario federal fue cuestionado sobre los funcionarios de Nacional Financiera (Nafin) que trabajan desde administraciones pasadas y que presuntamente revelan información a los grupos contrarios a la "Cuarta Transformación".

"Yo no lo veo delicado, porque el que nada debe nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida que no se esté grabando, pero la verdad no nos debe importar, porque todo lo que decimos debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública".

Por otro lado, reiteró que en todo caso, los funcionarios no tienen nada qué informar a sus adversarios tomando en cuenta que están ocupados trabajando por el país y no por unos cuantos.

Finalmente, AMLO indicó que nunca han presentado denuncias por este tipo de situaciones y que tampoco lo harán, pues recalcó que tiene cosas más importantes que hacer.

"Para qué se mete uno en eso. Se quita y ya, adelante, son prácticas del antiguo régimen. Imagínense investigar de dónde viene eso. O sea, estoy haciendo ahora mi informe, no tengo tiempo como para ocuparme de eso. No, quítenla y para adelante. Vamos a seguir en este asunto", concluyó.