Claman ayuda de Claudia Rivera para encontrar a Norma Jiménez López, desaparecida hace cinco días

En frente del Palacio Municipal, la alcaldesa indicó que su compromiso es realizar acciones para recomponer el tejido social, con el objetivo de que estos actos no vuelvan a ocurrir.

Doña Norma López Carrillo rompió en llanto en los brazos de Claudia Rivera Vivanco: por favor ayúdanos, es mi hija y mi nieta. Norma Jiménez López, desapareció la noche del sábado previo a las 20:00 horas en un taxi que abordó en Castillotla para dirigirse al Centro Histórico, recordó la mamá de la chica embarazada, quien está a punto de dar a luz, al sumar más de ocho meses de embarazo.

Norma Jiménez López se encuentra a una semana de dar a luz a una pequeña, además suma cinco días no aparecer por ningún lado, confiesa Doña Norma con la cara cubierta por las lágrimas derramadas ante la desaparición de su hija y nieta.

La noche del último sábado de agosto no ha dejado dormir a Doña Norma quien, con una voz casi inaudible por el llanto y por hacer esfuerzos sobrehumanos para mantenerse de pie, después de cinco noches apocalípticas, pide a la alcaldesa ayuda porque en la Fiscalía, las autoridades simplemente le pidieron interponer la denuncia de desaparición, pero no se comprometieron a localizar a su hija y a su nieta, que espera con mucha fe, vea la luz de Dios.

Norma López, en compañía de un grupo de mujeres, pidió a Claudia Rivera ponerse en su lugar como mujer porque ya no se puede salir a las calles con tranquilidad y sin que ocurran este tipo de situaciones de constante riesgo y al margen de la ley.

“Te pedimos que te pongas como mujer en nuestro lugar; ya no podemos salir tranquilas a las calles, en verdad confiamos en ti amiga, gracias por este recibimiento”.

Después en las afueras del Palacio Municipal, Rivera Vivanco con un altavoz indicó que su compromiso es realizar acciones para recomponer el tejido social para que estos actos no vuelvan a ocurrir.

Se comprometió a apoyar y a dar seguimiento para lograr dar con el paradero de Norma Jiménez López, quien despareció al sur de la ciudad después de abordar un taxi que en ese momento transitaba por la calle.

Aseguró a las mujeres que desde que ocurrió el hecho, no ha dejado un solo momento de darle seguimiento a la situación.

Rivera Vivanco subrayó que desde que supo de los hechos, ha trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, a través de la SSPTM, para que se realicen las acciones para encontrar a la mujer embarazada, aunque aclaró que las pesquisas se desarrollan por la FGE.

“Desde que supe de lo ocurrido, he puesto toda mi voluntad, no hemos soltado el tema. Esperamos a que se formalizara la denuncia y no hemos escatimado en recursos para hacer esta investigación e manera coordinada con la fiscalía”.

La alcaldesa subrayó que ya se puso en contacto con Gilberto Higuera Bernal, titular de despacho de la FGE para que reciba a los familiares de Norma y conozcan los avances de la investigación.

“Si nos tocan a una nos tocan a todas. Y esta violencia sistemática que se está viviendo le vamos a poner un alto entre todas y todos. Desde la ´posición en la que estoy nada es casual, todo el empuje para que esta situación cambie; por ella, por quienes de adelantaron o nos las arrebataron, seguimos empujando. No vamos permitir que esta situación continúe de esta manera, y mi compromiso y esfuerzo es para que cambie; las vamos y las tenemos que encontrar”.