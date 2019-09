Reconoce juez federal a Susana Vidal como secretaria general del Sindicato Benito Juárez en el Ayuntamiento de Puebla

Con esta acción legal, se desconoce a Gonzalo Juárez Méndez como líder sindical, quien fue calificado como parte de la "herencia maldita" del morenovallismo.

El Juzgado Quinto de Distrito ordenó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje Local otorgue la toma de nota a Susana Vidal Romero como líder del Sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, así se desconoce a Gonzalo Juárez Méndez, como líder sindical, quien es calificado como "la herencia maldita" del morenovallismo, dicho por Israel Pacheco Velázquez.

La líder sindical de trabajadores del Ayuntamiento Susana Vidal calificó a Gonzalo Juárez como un "pseudolider represor"



Gonzalo Juárez representa "la herencia maldita de Rafael Moreno Valle", afirma Israel Pacheco.



📹 vía: @CristopherDam pic.twitter.com/0eopQ8Twf6 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 8, 2019

El documento al que tuvo acceso Intolerancia Diario precisa que Susana Vidal Romero ganó el amparo marcado con el número de expediente 1069/2019, por medio del cual deja insubsistente la resolución de 12 de febrero de este año y en su lugar se debe emitir otra nueva resolución en la que ordene llevar a cabo la toma de nota solicitada, lo anterior de acuerdo a las razones establecidas en la presente resolución.

El documento que ordena se reconozca a Susana Vidal Romero es firmado Adriana Matzayani Sánchez Romo, titular del juzgado quinto de distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en Puebla.

Susana Vidal representa a partir del viernes a mil 800 trabajadores del Ayuntamiento de Puebla



Por una orden judicial se desconoce a Gonzalo Juárez Salvador Xilot



📹 vía: @yazcurinoticias pic.twitter.com/i4V055HBYt — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 8, 2019

Ya en entrevista, la líder sindical, quien debe tomar posesión a la brevedad, refirió que se debe proceder a la entrega recepción del sindicato, el que encabezó Gonzalo Juárez a quien denominó "pseudo secretario" de esta organización en el Ayuntamiento de Puebla, a quien además acusó de represión siguiendo el patrón de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

"Este logro es de todos quienes estuvimos en desacuerdo que nos impusieran un sindicato, el sindicato debe ser electo por la base y es así, ahora es la culminación. Soy emanada de la base y vengo de caja general, tengo 21 años de servicio. Me tocó la época de los logros sindicales, pero después me toca la época de la imposición con Gonzalo Juárez quien ya pasa a la historia como un pseudo dirigente quien nunca buscó a la base y siempre buscó que lo apadrinarán. Ahora que sus padrinos ya no existen se logró hacer justicia", dijo.

Uno de sus retos de la nueva dirigente sindical es recomponer el rumbo del sindicato Benito Juárez luchar por los beneficios de mil 800 trabajadores, además de la apertura para lograr unidad laboral que beneficie a las y los ciudadanos de Puebla, desde cada trinchera de los servidores públicos, pues la Ciudad merece atención, ante la falta de limpieza, seguridad y obra pública en pro de los habitantes de esta demarcación, así como la otorgación de buenos servicios.

Pugnará Sindicato por echar abajo 84 basificaciones

Acompañada por el ex secretario general del sindicato de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, -preso político en los tiempos de Rafael Moreno Valle-, se anunció que ahora se procederá a acciones jurídicas para echar abajo las 84 basificaciones que se concretaron con el aval de Caudia Rivera Vivanco.

Con acciones jurídicas hay posibilidades de echar abajo las 84 clasificaciones del Ayuntamiento, señaló Israel Pacheco, quien señaló que sería un caso similar al ocurrido a la administración de Luis Paredes



📹 vía: @yazcurinoticias pic.twitter.com/GPHuG5hkqn — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 8, 2019

Pacheco Velázquez señaló que las 84 basificaciones fueron otorgadas a operadores políticos, quienes han apoyado al Partido Acción Nacional (PAN), como un pago de favores a Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, pues los empleados llegaron en cargos de confianza y con altos salarios, incluso con más beneficios que los propios sindicalizados, producto de los acuerdos entre los ex gobernantes con las nuevas autoridades municipales.

"El sindicato fue tomado como una estructura para operar electoral y políticamente, en el sindicato si hay operadores que se ponen el disfraz de trabajadores pero que por supuesto el reto que tiene en este caso su sí es llegar a unificar hacer una evaluación y defender a los trabajadores que verdaderamente brindan un servicio a los poblanos porque lamentablemente la nómina, y nosotros tenemos elementos y lo podemos comprobar, actualmente en el Ayuntamiento de Puebla cobran muchos operadores electorales que en su momento han operado a favor del PAN, para Martha Erika, para Gonzalo Juárez por Compromiso por Puebla", dijo.

Gonzalo Juárez y los 84 basificados son operadores políticos y en tiempo electoral trabajarán a favor del PAN.



Israel Pacheco señala que están "sangrando" la nómina del Ayuntamiento de Puebla



📹 vía: @yazcurinoticias pic.twitter.com/dBCg71b0zj — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 8, 2019

Afirmó que Gonzalo Juárez Méndez, "manosea y pervierte la política sindical al instruir intereses personales aspiraciones ambiciones de él y que en su momento el sindicato hoy este infiltrado porque fue usado para inmunidad de operadores electorales", dijo.

En este orden, Pacheco Velázquez señaló que se debe acabar con la red de corrupción electoral que prevalece en el Ayuntamiento de Puebla que opera Gonzalo Juárez, por ello se promoverán acciones Jurídicas para avanzar con este tema.

En este sentido, hizo el llamado a Juárez Méndez de entregar el sindicato, pues se trata de una orden federal, pues afirmó que ya es necesario acabar con la corrupción que heredaron los gobernantes panistas.

Israel Pacheco Velázquez respaldó a Susana Vidal Romero, como secretaria general del gremio de trabajadores y aplaudió que las mujeres tengan más representación en la vida pública como es el caso quien a partir de ahora defenderá a las y los empleados del Ayuntamiento y los representará.