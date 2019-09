Claudia Rivera y Leobardo Rodríguez acentúan autonomía del sindicado Benito Juárez

Agremiadas ligadas al exlíder charro Israel Pacheco Velázquez dicen que la alcaldesa y el secretario de Administración inciden en la vida gremial, pero no presentan pruebas.

Mientras Claudia Rivera Vivanco advirtió nuevamente ser respetuosa dela vida interna del sindicato del Ayuntamiento Benito Juárez García, el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, indicó que los trabajadores ligados a Israel Pacheco Velázquez no entienden la verdad, además, acentuó que la alcaldía no está metiendo las manos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del municipio.

La alcaldesa subrayó que algunos trabajadores no tienen en claro cuáles son sus responsabilidades, pero intentan tergiversar la realidad porque desde el primer día de su gestión se ha mantenido lejana y también imparcial de lo que ocurre tanto en el Benito Juárez como el Ignacio Zaragoza.

El tema del sindicato, acentuó, es un tema exclusivo de los agremiados y la primera regidora seguirá siendo respetuosa en materia de las reglas sindicales.

“Como ya lo comenté no (meto las manos), me corresponde ser imparcial y respetar la autonomía del sindicato del Ayuntamiento”.

A la par, destacó que algunos empleados afiliados al gremio, amparados por malas prácticas, dejaron de hacer lo que les corresponde, en este caso servir a quienes les pagan.

“Es importante mencionar que algunos trabajadores y trabajadoras no están claros de cuáles son sus responsabilidades como servidores públicos, que ante el amaño quizás de malas prácticas sindicales dejaron de hacer lo que correspondía a quienes pagan nuestro sueldo; que es la ciudadanía y sí es urgente entrar a una dinámica de cultura laboral y no tratar de cambiar las cosas”.

Después de una conferencia de prensa que encabezaron seguidores de Pacheco Velázquez en frente de Palacio Municipal, indicaron sin presentar pruebas que Claudia Rivera está metiendo las manos en el organismo para apoyar a Gonzalo Juárez Méndez.

Algunas agremiadas al Benito Juárez exigieron también al secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, dejar de ser vocero de Juárez Méndez y sacar las manos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje municipal, pero tampoco presentaron pruebas; solo declaraciones.

Fue Verónica Bravo quien leyó un comunicado en representación de sus compañeras que el secretario no tiene por qué hablar sobre lo que hará el líder sindical referente a la toma de nota gremial.

Rodríguez Juárez, el jueves previo, puntualizó que Juárez Méndez informó que presentará la siguiente semana un amparo para impugnar la resolución en caso de que se ordene su destitución como secretario del Sindicato Benito Juárez García.

“Sin duda, estas declaraciones demuestran que Leobardo Rodríguez asume descaradamente el papel de vocero del destituido líder Gonzalo Juárez, exhibiendo su complicidad y el contubernio que existe entre dicho Tribunal y el sindicato, como si ambos fueran oficinas que dependieran directamente de su cargo”.

Dijo que el secretario estuvo recabando firmas del personal sindicalizado, bajo la mentira de la entrega de uniformes escolares para sus hijos, pero temió que puedan ser utilizados a favor del líder sindical.

Por lo tanto, se deslindaron del “mal uso” que le den a sus rúbricas, al suponer que podrían ser utilizadas para fabricar “pruebas documentales” dentro del recurso de impugnación para tratar de convencer a la autoridad judicial que resolverá la sentencia de amparo.

Dijo que Juárez Méndez deje de complicar más su salida del gremio y de manera urgente comience el proceso de entrega-recepción, además le exigieron dejar de incitar a la confrontación y la violencia.

Que presenten pruebas

Rodríguez Juárez refrendó ser respetuoso de las declaraciones que dieron algunas sindicalizadas, pero acentuó que no atienden a la verdad porque en su dependencia no se recolectaron firmas, al indicar que como gobierno no tienen partido, militancia ni sindicato.

Precisó que no existe acoso hacia las sindicalizadas como se confirma con los días económicos solicitados por Susana Vidal Romero, quien presentó un amparo contra Juárez Méndez.

“Es falso que estemos impulsando o defendiendo alguna figura sindical; en principio no lo necesitan y en segundo plano, nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en temas del gremio, hemos pedido que presente las pruebas y los casos específicos de hostigamiento para irlo platicando, pero no lo han hecho las personas que se quejan”, subrayó.

Advirtió que el gobierno municipal esperará la resolución de la sentencia que se dé por parte del juez y trabajarán con quién la autoridad judicial dé la razón para confirmar que el Ayuntamiento siempre ha respetado la ley y no están tomando partido por alguno de los dos protagonistas.

Desmintió que sea el portavoz del líder gremial, al acentuar que únicamente es vocero de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien lo designo como secretario de Administración del Ayuntamiento en octubre del 2018 y bajo esa tónica continuará trabajando.

El funcionario municipal reiteró que no está metiendo las manos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje municipal, aunque recordó que dicho órgano se renovó en la presente administración, al puntualizar que la presidenta del tribunal Ana Alicia Feregrino Moguel, es un persona probada en los conceptos que se observan en esa entidad.