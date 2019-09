Arturo Loyola quiere pasar por valiente, lo exhibe Miguel Barbosa

Durante las campañas electorales de 2018 y 2019, Arturo Loyola González replicaba las campañas negras hechas al entonces candidato al gobierno, Miguel Barbosa.

Uno de los principales detractores del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, es Arturo Loyola González, integrante de la Coordinadora Estatal de Transporte y quien ha presionado en las últimas semanas para que el gobierno del estado autorice el aumento a la tarifa del pasaje de 2.50 pesos, por ello es que el gobernador lo conminó a que cumpla acuerdos.

El transportista, militante del PRD y quien fue fiel seguidor de Rafael Moreno Valle Rosas, filtró que el incremento a la tarifa del transporte público sería de 2.50 pesos incluso aunque no se trata de un anuncio oficial; por lo cual esta tarde el gobernador, Miguel Barbosa Huerta le respondió que no quiera andar de valiente, pues la tarifa no está establecida.

El tema lo está manejando la Secretaría de Transportes: "Quien lo dijo fue Arturo Loyola porque siempre quiere pasar o por valiente o por comunicador. Él que se los corrobore, si es que es muy valiente. Sé que el aplazamiento fue a dos semanas", dijo el gobernador, quien confirmó que hay un acuerdo para aumentar el precio del pasaje, pero el monto aún se analiza.

El mandatario agregó que "Quien no quiera contribuir a un acuerdo no pasa nada (...) si piensan que nuestro gobierno está sujeto a valentonadas, de valentones de la Sierra, pues no", refirió el mandatario local, ante las presiones del líder transportista quien en las últimas semanas ha declarado que habrá aumento a la tarifa del transporte público.

Cabe recordar que, durante las campañas electorales de 2018 y 2019, Arturo Loyola González replicaba las campañas negras hechas al entonces candidato al gobierno, Miguel Barbosa Huerta, pero respecto a incrementos a la tarifa del pasaje fueron pocas las ocasiones que se pronunció, debido a sus acuerdos con Rafael Moreno Valle Rosas.

Miguel Barbosa Huerta fue militante del PRD quien lideraba la corriente política "Frente de Izquierda Progresista", desde entonces, Arturo Loyola González lo atacaba en su postura de opositor cuando fue integrante de la corriente política Nueva Izquierda.