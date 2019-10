Depuración sin improvisaciones para elegir al titular de Derechos Humanos: Estefanía Rodríguez

El viernes va la depuración de la lista en el Congreso del Estado.

Sin precisar el número, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval anunció que la mayoría de los 25 aspirantes a ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pasaron el primer filtro para poder entrar a la etapa de las entrevistas, e indicó que en la segunda etapa hay especialistas en la materia para asesorar a los diputados y que la designación se dé sin improvisaciones.

En entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, dijo que será la tarde de este viernes cuando se de a conocer la lista con los nombres de quienes serán entrevistados por los representantes del poder legislativo.

Rodríguez Sandoval aseguró que no habrá improvisaciones para la designación del “ombudsperson” en Puebla, e indicó que se ha contado con asesoría de especialistas en la materia para diseñar las preguntas que se harán a los aspirantes.

Dijo que la persona que sea designada en el cargo debe cumplir con todos los requisitos que establece la convocatoria.

La legisladora recordó que el pasado 13 de julio fue publicada la Convocatoria para elegir al presidente y de acuerdo con los tiempos establecidos en la Ley de Derechos Humanos, vigente en Puebla, esta convocatoria fue publicada dos semanas antes de la fecha en que terminaba el periodo del ombudsman, que fue el 29 de julio de 2019.

Rodríguez Sandoval manifestó que una vez que fue publicada la convocatoria llegaron varias solicitudes de aspirantes para valorar sus perfiles y elegir la propuesta única de quien asumirá la presidencia de la CEDH, a partir del 30 de julio por los siguientes cinco años.

Los artículos 7 y 8 de la Ley de Derechos Humanos refiere que los aspirantes deben tener 35 años de edad al momento de su nombramiento, título de Licenciatura en Derecho o Abogado, con experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de 5 años y conocimientos acreditables en materia de derechos humanos.

La ley establece que el Congreso del Estado deberá tomar en cuenta la opinión de organizaciones y universidades, así como expertos en temas de derechos humanos, por lo que incluso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez ha recibido a grupos de la sociedad civil.

“Los aspirantes a Presidente que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, comparecerán ante la Comisión General de Derechos Humanos. En dicha comparecencia, los aspirantes presentarán en forma oral y por escrito un proyecto de programa de trabajo que acredite los conocimientos sobre la materia. La Comisión General de Derechos Humanos emitirá el dictamen respectivo y deberá presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación correspondiente”, cita la ley actual.

Imparcialidad pide el PAN

En tanto los integrantes de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado demandaron que el ejecutivo del estado no meta las manos en el proceso de designación del Auditor Superior del Estado, así como del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, e indicaron que se requiere el conocer los perfiles de cada uno de los aspirantes para poder tomar una decisión en torno a quiénes cumplen con los requisitos.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Oswaldo Jiménez López, indicó que su papel como oposición es hacer que se cumplan con todos los requisitos por parte de los aspirantes que se incribieron.

“La posición como bancada es que se respete la autonomía de los organismos tanto de Derechos Humanos como de la Auditoría Superior, que sean realmente organismos públicos autónomos, donde no haya la influencia del ejecutivo para la designación".

“Lo que se demanda es que quien ocupe alguna de éstas dos posiciones sea una persona con verdadera autonomía, sin influencia sesgada hacia algún partido político, aunque la convocatoria no señala que no debe pertenecer a algún partido político, aunque si llega a elegirse a uno de ellos la demanda es que no sean sesgados".