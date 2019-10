Presenta Karina Pérez Popoca denuncia en la FGE contra Leoncio Paisano

La alcaldesa de San Andrés Cholula recordó que hace cinco años fue víctima de persecución política por parte de su antecesor.

"Los carniceros de hoy, pueden ser las reses de mañana”, sentenció la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, luego de presentar denuncias contra su antecesor Leoncio Paisano Arias, por presunto desvío de recursos.

A temprana hora en la explanada del Ayuntamiento, durante la ceremonia cívica, la alcaldesa, recordó que justamente se cumplen cinco años de que Paisano Arias, inició una persecución contra activistas por defender los terrenos de Cholula.

Ahora, un lustro después, algunos de los perseguidos se convirtieron en funcionarios públicos municipales, incluida la edil Pérez Popoca, quien tuvo una orden de aprehensión en su contra, por lo que tuvo que esconderse más de medio año.

El ex presidente municipal de San Andrés Cholula, fue denunciado por las actuales autoridades por el presunto desvío de más de cien millones de pesos del erario.

“Los carniceros de hoy pueden ser las reses mañana”, expresó Pérez Popoca, al insistir que la presentación de las denuncias no corresponde a una venganza, sino a un tema de justicia.

Hace dos fines de semanas, el gobernador Miguel Barbosa, visitó el municipio de San Andrés Cholula, donde arropó a la alcaldesa Karina Pérez Popoca, sino que además le dio espaldarazo en la cruzada que inició contra la corrupción.

En su mensaje, recordó la corrupción que hubo en gobiernos estatales y municipales anteriores.

“Ese ex gobernante municipal, daño mucho a este gran lugar, ese ex gobernante municipal tiene que rendir cuentas a la ley”.

Inmediatamente arrancó el mandatario los aplausos de la concurrencia sanandreseña, quienes no pudieron dejar de ovacionarlo ¡Barbosa Barbosa!.

No venganza, sino justicia

La alcaldesa, Pérez Popoca, recordó que cuando era activista, se convirtió en perseguida política.

Además, rememoró que el 7 de octubre de 2014, fueron arrestadas cuatro personas por una manifestación en contra de la disposición de quitar a las juntas auxiliares facultades.

“Hoy hace cinco años, en una fría mañana como la de hoy amanecía San Andrés Cholula con 4 presos políticos y 10 órdenes de aprehensión para ciudadanos en esta misma explanada la presidenta que les habla era perseguida política”, señaló en su discurso.

Resaltó que otro de los perseguidos fue el síndico municipal Josué Xicale, quien además es hermano e hijo de Paúl y Adán, quienes estuvieron presos más de un año.

Señaló que ahora han regresado a trabajar en beneficio del pueblo de San Andrés Cholula.

Mientras dos regidoras gritaban “Cholula no se vende se ama y se defiende, afirmó que no es venganza las denuncias que presentará en contra de Leoncio Paisano, sino una casualidad por las fechas.

“No es venganza lo que nosotros hoy buscamos no es vengarnos de nadie, pero como autoridades tenemos una responsabilidad que nos marca la ley y hoy tenemos que cumplir”, señaló la alcaldesa.

La denuncia en FGE

Horas más tarde, en las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE), la alcaldesa detalló que la denuncia que presentará será por un presunto desvío de recursos de más de 100 millones de pesos.

En menos de una hora y media tramitó la denuncia penal contra Paisano Arias, por ilegalidades confirmadas en la concesión de 30 años que dio a una empresa para la recolección de basura.

“Estamos acudiendo ante la Fiscalía (General de Justicia) para presentar la denuncia correspondiente del procedimiento que nos fue notificado por un juzgado federal”, detalló.

“Solo estamos dándole seguimiento a todo este procedimiento que ya estaba establecido para que en nuestro momento nosotros no caigamos en las omisiones que tengan y deriven de una responsabilidad, tanto civil como administrativa o en su momento penal, sobre mi figura primero como presidenta municipal y, por supuesto, a los servidores públicos que intervengan en este proceso”, señaló la edil.

-¿Qué delitos se están denunciando?-

-Lo que nosotros estamos denunciando es el procedimiento para el tema de la concesión de la basura que se dio y que en su momento el pasado ayuntamiento pretendió darlo a más de 30 años a una empresa a través de un procedimiento totalmente anómalo y fuera de la ley-explicó.

-¿Y por qué lo denuncia a un año de que inició su gestión?

-¿Por qué a un año?, porque primero el procedimiento se está dirimiendo en tribunales federales, se llevó su tiempo, a nosotros nos notificaron, nosotros damos el seguimiento y únicamente que los tiempos fueron lo que permitió hoy marcar, a la par de que nosotros propiamente hicimos las observaciones a la Auditoría (Superior) del Estado, en el proceso de entrega recepción.

“Por eso es que se ha dado en este tiempo. Una vez que se tiene fundamentado, la información, nosotros no podemos venir a presentar una denuncia porque supongo que algo estaba pasando.

“No, esto viene derivado y la autoridad correspondiente, yo obviamente en mi calidad de presidenta y el síndico municipal como representante legal, estamos dando paso a este procedimiento, para no caer en una omisión”.

La denuncia

La orden de aprehensión contra Karina Pérez, surgió por una denuncia del ayuntamiento de San Andrés Cholula, presidido por Leoncio Paisano, luego de un plantón en sus instalaciones en 2014, por lo que la acusaron de despojo.

Luego de tres años de estar en tribunales, seis meses de ellos a salto de mata para no ser detenida, finalmente apenas a mediados de 2017 fue completamente exonerada por un juez federal.

Ahora, ya envestida en la virtual candidatura, descarta que busque un revanchismo, aunque dejó en claro que todo podría caer por su propio peso.

-¿Cuánto tiempo estuviste escondiéndote?

-Estuve alrededor de medio año, estaba yendo a las juntas con traslados con toda seguridad, que permitiera la liberación de los compañeros.

“Se vino un proceso muy difícil, encarcelaron a tres presidentes, luego vino la repercusión económica. Ahora mi hijo tiene 10 años pero en aquel entonces tenía 6 era muy chico”.

“Lo tenía que llevar a su primer año de primaria y estar compartiendo muchas cosas con él, pero no lo podía llevar ni a la escuela, no podía estar en la casa, los veía veces una vez cada 15 días, pero yo estaba con el movimiento, me habían vuelto parte de movimiento”, dijo.

La persecución en el gobierno de Rafael Moreno Valle y del aún edil Leoncio Paisano, inició al girarse una orden de aprehensión en su contra en 2014, por oponerse a la extinción del registro civil en juntas auxiliares.

Asimismo, combatió al proyecto del parque de las siete culturas en torno a la Gran Pirámide de Cholula, por el que le giraron la orden de aprehensión, al ser parte de un plantón en el Ayuntamiento sanandreseño.

Apenas en 2018 el proceso penal en su contra finiquitó, fue exonerada luego de una serie de amparos que fue ganando ante la justicia federal.