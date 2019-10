Diputados misóginos y xenófobos muestran su hipocresía: Gabriel Biestro

Rechaza que estén sepultadas la discusión del aborto, y matrimonio igualitario.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, reiteró que no se ha sepultado la discusión de la interrupción legal del embarazo y los matrimonios igualitarios, y expresó que el tema que tenía que salir era el de las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres, además cuestionó la doble moral de varios legisladores.

En entrevista al ser cuestionado sobre la sesión del 8 de octubre, el legislador expresó que lo que se vio fue un desfile de hipocresías donde vio a diputados xenófobos, misóginos hablando de derechos de la mujer, y los primeros sobre derechos humanos, además de legisladoras que fueron arropadas toda su vida por un sistema aplastante, hablando de que el Congreso es una oficialía de partes.

Biestro Medinilla señaló que los legisladores que se presentaron como oposición mienten, ya que el proyecto que se envió desde el poder ejecutivo, tuvo 28 modificaciones que se hicieron en las comisiones, y que en su mayoría fueron por parte de la diputada Rocío García Olmedo.

Dijo que hablan de mayoriteo cuando hubo un análisis en comisiones, además de lo que se discutió y no pasó en comisiones, se volvieron a meter en el pleno, uno por uno.

De la reunión con el gobernador, Biestro Medinilla señaló que es un procedimiento normal el dialogar entre los representantes de los poderes.

Biestro Medinilla, reiteró que se tenía que ver el tema de la alerta de género, la Ley de Víctimas, y la sesión no era para tratar la interrupción legal del embarazo, ni el matrimonio igualitario.

Sostuvo que no se puede decir que los diputados votaron en contra de la despenalización del aborto, ni del matrimonio igualitario porque los temas nunca estuvieron en el orden del día.

“Era un tema que por Conavim teníamos que sacar antes del 9 de octubre, fecha en que se tenía que publicar, lo que era más importante. El tema de la interrupción legal del embarazo, por su seriedad se tiene que tratar con el respeto indicado, y no se puede negar que es un tema que divide”.

El legislador por Morena, expuso que la decisión que tome el Congreso, tiene que gozar de la legitimidad de todo un procedimiento donde se escuchen todas las partes, desde los más radicales de un lado y los de otro.

Recordó que las comisiones que tienen el tema son de la Familia, así como de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Procuración de Justicia, Gobernación, que es donde se está llevando la discusión que es donde se tiene una representación plural.

“Es muy fácil pero también muy irresponsable decir que es mayoriteo cuando no me conviene, pero no es mayoriteo cuando si me aprueban las 27 reformas al proyecto original, es irresponsable cuando por cuestiones de protagonismo se intenta hacer eso”.

“De lo que se trata es que las cosas salgan bien, como tienen que salir y se tengan el respaldo de la ciudadanía, y el día martes, no era el momento para tocar esos temas, los querían meter con calzador, en fast track, y la sociedad no se merece eso, se merece una discusión responsable”.

El presidente de la Junta de Gobierno manifestó que no se va a imponer nada, todo va a salir de acuerdo a un procedimiento que legitime la decisión y deje la menor división posible.

Biestro Medinilla dijo “no les estamos sacando al tema”, pero reiteró que todo lleva tiempos y se discutirá con seriedad.