En el mercado Unión se construirá sector policiaco, refrenda Claudia Rivera Vivanco

Advirtió que su visita de trabajo por este centro de abasto no es maquillaje ni una cortina de humo, como sus detractores dicen.

Al refrendar que la administración municipal definitivamente construirá el nuevo sector de la policía de la SSPTM, una guardería para los locatarios, además de las sede de la nueva Secretaría de Protección Civil en el mercado Unión, Claudia Rivera Vivanco advirtió que su visita de trabajo por este centro de abasto no es maquillaje ni una cortina de humo, como sus detractores dicen.

Durante el recorrido realizado en compañía de Simitrio, dirigente moral de la UPVA 28 de Octubre y del secretario de Gobernación, Rene Sánchez Galindo, al interior del Unión también puso mucha atención de las quejas que varios locatarios realizaron sobre los operativos realizados por el responsable de Segobm, que derivan en decomisos de mercancías licitas.

La alcaldesa refrendó que antes del uno de enero del 2020 comenzará la edificación, los trabajos se concluirán durante el próximo año.

#Ciudad || La alcaldesa @RiveraVivanco_ realiza en compañía de Simitrio un recorrido por el mercado Unión.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/AgwTToM7df — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 9, 2019

Recordó que en el proyecto se observa un Centro de Atención Múltiple (CAM), la guardería y varios espacios deportivos para reforzar las acciones que realiza la gestión para recuperar el tejido social no solo de ese sector de la Angelópolis sino del territorio capitalino.

Pero aclaró que momentáneamente no conoce el monto exacto de la construcción del complejo, aunque semanas atrás el responsable de la Secretaría de Infraestructura José Israel Román Romano advirtió que la inversión ronda los 80 millones de pesos.

Rivera Vivanco indicó que en la obra se proyecta la demolición de algunas zonas del mercado porque algunas estructuras no se usan por ser obsoletas y parte del estacionamiento podría ser un perímetro en una primera etapa.

Recordó que la ejecución de la obra será consensuada con los locatarios para no ser una imposición pero sí una construcción de interés social.

Bajo ese panorama, Sánchez Galindo refrendó que la definición integral del proyecto se ejecutará cuando todos estén de acuerdo para jalar para el mismo rumbo.

Además indicó que el Ayuntamiento respetará los derechos de comerciantes con giros apegados a la ley y los que no estén acreditados, no estarán contemplados en el proyecto.

La primera etapa, dijo, es por consenso, deberá pasar por un estudio topográfico y deberá llegarse a un acuerdo de cómo va a convivir la nueva obra con los comerciantes.

#EnHilo 👉🏻 || Advierte @RiveraVivanco_ que la visita de trabajo al mercado Unión no es una nube de humo, como señalan sus detractores.



Vía: @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/UujKFjhqWf — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 9, 2019

No engañar

La alcaldesa precisó que su gobierno se ha basado en no mentir, no traicionar y no robar como lo establece el canon de todos los gobernantes de morena.

Reiteró que su gestión es para todos los sectores y no como se realizaba en el pasado en donde siempre se privilegió a un sector de la comunidad.

Consideró que sus detractores quisieran ver un gobierno como en el pasado pero eso no ocurrirá porque ahora todos los sectores de la sociedad tendrán obras.